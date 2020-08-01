Гороскоп на 3 августа





КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Сатанинский день. Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов по независящим от вас причинам может привести к напрасным усилиям или финансовым потерям.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Не исключено, что сегодня вам придется решать домашние и личные проблемы, отодвинув на второй план дела и бизнес. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Ссора может разрастись до полного разрыва отношений. Избегайте напряжения в отношениях с детьми-подростками. Спорные вопросы можно разрешить только в атмосфере любви и уважения.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Сегодня не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми. Это может отразиться на вашем здоровье и настроении. Поэтому постарайтесь психологически защитить себя от всех возможных неожиданностей и спокойно воспринимать все, что день грядущий нам готовит. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в вашей жизни.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения, получения информации, любви. Не исключено, что случайное знакомство или ваша коммуникабельность окажут влияние на будущую финансовую прибыль. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Этот день принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходите в норму. Не будьте слишком агрессивным, так как это может вызвать только раздражение. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей нежности.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Звезды по-прежнему указывают на вероятные осложнения со здоровьем. У тех, кто заболеет сегодня, болезнь примет затяжной характер. Неблагоприятны поездки и путешествия. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или ложной информацией.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Возможно, что вы заручитесь одобрением своих планов и поддержкой со стороны влиятельных особ. Обращения за любой финансовой поддержкой могут быть удовлетворены. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков и сигарет.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Полагайтесь только на себя — совет или помощь друзей приведут к ошибкам или осложнят ситуацию до крайности. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком. Не позволяйте великодушию обернуться расточительством, а отваге — безрассудством.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Благоприятный день для покупок. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком. Проявите мудрость и такт — это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных действий.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

День преобразований и трансформаций. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Но постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Сегодня не исключены упаднические настроения. Скажется усталость и перенапряжение предыдущих дней. Будьте предельно внимательны с окружающими и членами семьи, следите за своими словами. Вы можете задеть их самолюбие, вызвать ревность или зависть, что неблагоприятно скажется на вашем положении. Все принимаемые решения тщательно обдумывайте.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Отвага, прекрасная память и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании. Звезды по-прежнему указывают на вероятные осложнения со здоровьем. У тех, кто заболеет сегодня, болезнь примет затяжной характер. Особенно это касается мужчин-Стрельцов.

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