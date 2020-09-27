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Гороскоп на 29 сентября


Овен

Этот день хорош для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. На работе удачно сложатся переговоры, и Вы легко будете достигать желаемых результатов. Будьте внимательнее в финансовых вопросах. Не рекомендуется давать деньги в долг – есть риск быть обманутым.

Телец

В профессиональном отношении серьезных перемен не предвидится. Но лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий. Сложные вопросы стоит отложить. Не принимайте необдуманных решений. Займитесь составлением планов на будущее, но реализовывать их пока рано, впереди более удачное для этого время.

Близнецы

Дел будет довольно много, но не стоит паниковать и отчаиваться. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на коллегах и близких людях. Для новых знакомств идет удачный период.

Рак

Вас ожидает удача как на профессиональном поприще, так и в делах сердечных. Впрочем, все это произойдет в результате ваших усилий в предыдущие дни. А вот если до сих пор Вы сидели сложа руки, чудес не ожидайте. Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство.

Лев

Постарайтесь отгородиться от мыслей и людей, которые могут доставить волнения и причинить неприятности. Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. Стоит вернуться к работе, которую до сих пор откладывали.

Дева

На работе возможны непредвиденные трудности. Когда Вам покажется, что успех совсем близок, на пути будут вырастать горы препятствий, мешающие осуществлению планов. Но не предавайтесь унынию – скоро удача повернется к Вам.

Весы

В этот день нужно заниматься поиском информации, обмениваться услугами. Можно планировать проведение переговоров - они должны пройти успешно. Щедро одаривайте окружающих знаками симпатии - что-то приятное обязательно придет взамен. Обратите особое внимание на то, чтобы правильно питаться и не переутомляться.

Скорпион

День характеризуется повышенной импульсивностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. С финансами тоже будьте поаккуратнее, не делайте необдуманных шагов.

Стрелец

В силу возрастания дипломатичности день хорош для активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску.

Козерог

Идет хорошее время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть. Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком.

Водолей

На работе Вы можете добиться неплохих успехов. Настройтесь на позитив и не рискуйте понапрасну. Сейчас благоприятное время для деловых контактов. В отношениях с любимым человеком нужно проявить больше заботы, любви и понимания, иначе не избежите ссор и упреков.

Рыбы

Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Будьте готовы, что непредвиденный случай может изменить привычный ход событий. Сохраняйте спокойствие и уверенность в своих силах, и Вы будете в выигрыше.


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