Гороскоп на 29 октября





Овен

Сегодняшний день как никогда лучше подходит для получения удовольствий. Поэтому если Вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, то смело действуйте. Также данный день благоприятен для новых отношений. Если Вам кто-то приглянулся, то не отказывайтесь от возможности завести знакомство.

Телец

На сегодня судьба не уготовила Вам никаких неприятностей как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Данный день прекрасно подходит для отдыха и дальних поездок. А вот в быту следует быть поосторожнее. Неприятности подстерегают там, где Вы их не ждете. Все, что нагревается, режет и колет, может представлять опасность для Вас сегодня.

Близнецы

Дела будут успешно продвигаться при условии, что Вы во всем будете придерживаться честных правил. Как только совершите что-нибудь неблаговидное, бумеранг не заставит себя долго ждать. Будьте аккуратны, это может повредить Вашей репутации. С любимым человеком нужно быть мягче и проявлять больше инициативы в совместном времяпрепровождении.

Рак

Сегодня постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Даже если на Вас навалится огромное количество работы, Вы сумеете с легкостью достичь поставленной цели. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами сейчас справиться сложно, то обращайтесь за помощью к более опытным коллегам.

Лев

Не отказывайте себе сегодня в маленьких радостях жизни. А вот совершать рискованные финансовые сделки не стоит, возможны даже крупные финансовые потери. Уделите больше времени общению с близкими людьми, проведите вечер в кругу друзей.

Дева

Успех станет вашим спутником, если Вы будете достаточно терпеливы и не начнете опережать события. Попутно с мелкими проблемами Вы будете успевать решать и важные вопросы. Но не стоит забывать и своем здоровье – не переутомляйтесь и воздержитесь от чрезмерных физических нагрузок.

Весы

Довольно сложный день в плане общения с сослуживцами или партнерами. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать и отнимать как никогда много сил и времени. День удачен для путешествий, поездок, переезда на новое место.

Скорпион

Никаких неприятных сюрпризов этот день вам не готовит. Возможно, сегодня Вас увлечет какой-то творческий процесс, хобби, игровые виды спорта. Полезны физические нагрузки и положительные эмоции. Покупки в этот день будут удачными.

Стрелец

Сегодняшний день не слишком подходит для начала чего-то нового. Если почувствуете, что Ваши действия не дают нужного результата, лучше остановиться. Избегайте серьезных трат. Не следует брать кредиты и давать деньги в долг. Берегите здоровье и избегайте любых злоупотреблений.

Козерог

Этот день удачен для тех, кто решил поменять свой образ жизни и начать жить по строгому режиму. Очень важно заняться своим здоровьем. Если есть возможность, то начните посещать фитнес, тренажерный зал, питаться по оздоровительной диете и, конечно, избавляться от вредных привычек. Если такой возможности нет, хотя бы чаще бывайте на свежем воздухе.

Водолей

В данный период стоит воздержаться от новых знакомств. Особенно это относится к виртуальному общению на форумах и в социальных сетях. Вы сейчас очень доверчивы, Вам сложно критически оценивать действительность, поэтому Вы можете стать жертвой обмана. Отдайте предпочтение общению в живую с близкими Вам людьми.

Рыбы

На этот день можно наметить дела, за которые долго не хотелось браться. Если кто-то попросит совета или помощи, не откажите человеку в услуге, Ваша интуиция окажется на высоте. Могут обостриться отношения с кем-то из членов семьи – воздержитесь от обсуждения принципиальных вопросов.

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