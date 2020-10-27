Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 29 октября

Гороскоп на 29 октября


Овен

Сегодняшний день как никогда лучше подходит для получения удовольствий. Поэтому если Вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, то смело действуйте. Также данный день благоприятен для новых отношений. Если Вам кто-то приглянулся, то не отказывайтесь от возможности завести знакомство.

Телец

На сегодня судьба не уготовила Вам никаких неприятностей как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Данный день прекрасно подходит для отдыха и дальних поездок. А вот в быту следует быть поосторожнее. Неприятности подстерегают там, где Вы их не ждете. Все, что нагревается, режет и колет, может представлять опасность для Вас сегодня.

Близнецы

Дела будут успешно продвигаться при условии, что Вы во всем будете придерживаться честных правил. Как только совершите что-нибудь неблаговидное, бумеранг не заставит себя долго ждать. Будьте аккуратны, это может повредить Вашей репутации. С любимым человеком нужно быть мягче и проявлять больше инициативы в совместном времяпрепровождении.

Рак

Сегодня постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Даже если на Вас навалится огромное количество работы, Вы сумеете с легкостью достичь поставленной цели. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами сейчас справиться сложно, то обращайтесь за помощью к более опытным коллегам.

Лев

Не отказывайте себе сегодня в маленьких радостях жизни. А вот совершать рискованные финансовые сделки не стоит, возможны даже крупные финансовые потери. Уделите больше времени общению с близкими людьми, проведите вечер в кругу друзей.

Дева

Успех станет вашим спутником, если Вы будете достаточно терпеливы и не начнете опережать события. Попутно с мелкими проблемами Вы будете успевать решать и важные вопросы. Но не стоит забывать и своем здоровье – не переутомляйтесь и воздержитесь от чрезмерных физических нагрузок.

Весы

Довольно сложный день в плане общения с сослуживцами или партнерами. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать и отнимать как никогда много сил и времени. День удачен для путешествий, поездок, переезда на новое место.

Скорпион

Никаких неприятных сюрпризов этот день вам не готовит. Возможно, сегодня Вас увлечет какой-то творческий процесс, хобби, игровые виды спорта. Полезны физические нагрузки и положительные эмоции. Покупки в этот день будут удачными.

Стрелец

Сегодняшний день не слишком подходит для начала чего-то нового. Если почувствуете, что Ваши действия не дают нужного результата, лучше остановиться. Избегайте серьезных трат. Не следует брать кредиты и давать деньги в долг. Берегите здоровье и избегайте любых злоупотреблений.

Козерог

Этот день удачен для тех, кто решил поменять свой образ жизни и начать жить по строгому режиму. Очень важно заняться своим здоровьем. Если есть возможность, то начните посещать фитнес, тренажерный зал, питаться по оздоровительной диете и, конечно, избавляться от вредных привычек. Если такой возможности нет, хотя бы чаще бывайте на свежем воздухе.

Водолей

В данный период стоит воздержаться от новых знакомств. Особенно это относится к виртуальному общению на форумах и в социальных сетях. Вы сейчас очень доверчивы, Вам сложно критически оценивать действительность, поэтому Вы можете стать жертвой обмана. Отдайте предпочтение общению в живую с близкими Вам людьми.

Рыбы

На этот день можно наметить дела, за которые долго не хотелось браться. Если кто-то попросит совета или помощи, не откажите человеку в услуге, Ваша интуиция окажется на высоте. Могут обостриться отношения с кем-то из членов семьи – воздержитесь от обсуждения принципиальных вопросов.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака на счастье, удачу и здоровье


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на октябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
На выборах в США досрочно проголосовали более 68 млн человек
Достопримечательности Щучина легко узнаются в работах местного мастера Алексея Бочина
В Чехии пенсионерка с топором ограбила ресторан
Во Франции состоялось символическое открытие Каннского фестиваля
Прибыль мировой авиаотрасли в 2021 году может снизиться на 46%
Московский "Локомотив" уступил "Баварии" в Лиге чемпионов
Гражданская позиция есть у каждого, но ее агрессивное навязывание другим недопустимо
Гороскоп на 29 октября
От хулиганства до террора. Что стоит за историей с попыткой взрыва "Табакерки"?
Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Франции: есть погибшие
мнение
Виктория КОХНО
Помой-ка TUT.by!
Белорусские футболистки проиграли команде Северной Ирландии в квалификации ЧЕ
Ольфакторный код: секреты парфюмера, которые надо знать всем
"Финал четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд перенесен
Подольская растрогала фанатов семейным фото после родов
Собственная невнимательность принесла мужчине два миллиона долларов
Чемпиона мира в беге на 100 м дисквалифицировали на два года
В Евразийском форуме в Минске планируется участие глав государств ЕАЭС
Белорусские депутаты рассмотрят 28 октября во втором чтении поправки в пенсионные законы
Стать хозяином своих метров будет проще: подписан указ о государственной системе жилищных строительных сбережений
Канадский велогонщик Майкл Вудс стал победителем седьмого этапа "Вуэльты Испании"
мнение
Всеволод ШИМОВ
Боливийский социализм против гегемонии США
Директор Белтелерадиофонда Алла Веренич: наш золотой фонд – это наши общие воспоминания, которые мы должны бережно хранить
Уголок Беларуси откроется в историческом центре турецкой столицы
Рыбаки случайно поймали гигантского морского дьявола - видео
Злоумышленники повредили провода светофоров на нескольких перекрестках в Минске
Мархель назвал состав футбольной сборной Беларуси на ближайшие матчи
В Минске пытались взорвать «Табакерку». Следователи выясняют детали
Модель Эмили Ратаковски впервые станет мамой
Парк Столинской райбольницы пополнился новым автомобилем скорой помощи
Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями о племенных животных и селекционных достижениях в животноводстве
ЕЭК утвердила руководство по изучению безопасности лекарств в ЕАЭС
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Почем перемены?
«Формула-1». Гран-при Португалии. Теперь у Льюиса больше всех в мире побед
Межведомственная рабочая группа подготовит предложения по повышению эффективности АПК
В Гродно водитель сбил и провез на капоте сотрудника милиции
МВД: за сутки зафиксировано более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы
Что делать, если у вас на даче выросли крючковатые огурцы
Хабиб Нурмагомедов впервые в карьере поднялся на первое место в общем рейтинге UFC
В Международный день аудиовизуального наследия Большой театр Беларуси покажет историческую запись «Болеро»
Не время расслабляться: численность иксодовых клещей в Минске по-прежнему больше, чем в прошлом сезоне
Макей и Лавров обсудили интеграционное взаимодействие Беларуси и России
В Минске проходит суд по делу о порче имущества и осквернении сооружений циничными надписями
МВД: под Пуховичами мужчина пытался поджечь покрышки и блокировать дорогу
Адвокат прокомментировал информацию об аресте счетов Ефремова
Названы продукты, способные продлить молодость
Авторы
СКАНИРУЙТЕ