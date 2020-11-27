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Гороскоп на 29 ноября


Овен

Сегодня Вы будете находиться в приподнятом настроении и будете полны благих намерений. Много времени могут отнять бытовые вопросы. Но это будут приятные хлопоты, которые к тому же настроят Вас на позитивный лад.

Телец

В этот день Вы будете достаточно ранимы. Нужно быть особенно осторожными при общении с новыми знакомыми, особенно если они проявляют повышенную активность. Над Вами висит опасность обмана.

Близнецы

День не готовит никаких неприятных сюрпризов. Многое из запланированных дел на сегодня удастся реализовать без особого труда. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать в конце дня. Поддержку окажут любимые люди.

Рак

Постарайтесь сегодня избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, хотя силу Вы будете ощущать немалую. Лучше эту силу и энергию использовать в мирных целях. Избегайте выяснения отношений. Больше отдыхайте и не забывайте баловать себя и своих любимых.

Лев

Сегодня новые дела лучше не начинать. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами. Можно заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми. Ваши советы окажутся полезными для тех, кто обратится к Вам за помощью. Уделите больше внимания домашним делам.

Дева

День пролетит, и Вы даже не успеете этого заметить. Дела, не приносящие удовлетворения, лучше на некоторое время отложить. Поступающую информацию проверяйте самостоятельно и не верьте на слово. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Весы

Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Новых романтических знакомств не предвидится.

Скорпион

Сейчас неподходящее время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить лишнего. ля новых романтических знакомств данный день не годится.

Стрелец

В этот день Вы будете подвержены частым переменам настроения. Если захочется на ком-то сорваться, сначала подумайте, чем это может обернуться. Будьте предельно честными с людьми, которые Вам небезразличны. Любой обман не останется незамеченным.

Козерог

День вполне благоприятный. Правда, Вы можете быстро утомляться. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя физическими нагрузками. Не отказывайтесь от развлечений или походов по магазинам.

Водолей

Сложно предсказать, как Вы себя поведете в той или иной ситуации. На одно и то же высказывание вы можете отреагировать по-разному, причем определить, что повлияло на вашу реакцию, абсолютно невозможно. Попросите близких людей быть к Вам сегодня снисходительнее.

Рыбы

У Вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Это удачное время для встреч с людьми, к которым Вы питаете теплые чувства.

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