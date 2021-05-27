Гороскоп на 29 мая





Овен



День постижения вечных истин, изучения ремесел, наук. Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на Вашу личную жизнь. Звезды готовы помочь Вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и идей.

Телец

Благоприятный день для общения, новых знакомств, путешествий или приема гостей. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас пересмотреть планы на выходные или на предстоящую неделю.

Близнецы

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии. Вы сможете с блеском проявить себя на любом поприще, однако следует определить границы своих возможностей. Решительность или стремление браться за осуществление глобальных проектов может обернуться против Вас.

Рак

Жизненный уровень и личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Не исключено, что Вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за упрямства или излишней настойчивости вероятны недоразумения с коллегами или конфликты с начальством.

Лев

Покровительство планет может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, стремитесь вникнуть в существо вопроса. Ответственность и добросовестность будут способствовать всем Вашим начинаниям. Вероятный совет или помощь друга окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Дева

Сегодня следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения со стороны коллег. Новые любовные связи ничего, кроме проблем и разочарований, не принесут. Постарайтесь не взваливать на себя непосильные обязанности и общечеловеческие проблемы – ограничьтесь ближним окружением.

Весы

Возможны некоторые негативные перемены в финансовом положении. Не исключено, что сегодня Вам придется отправиться в командировку, которая, к сожалению, заметных результатов не принесет. Будьте осторожны: велика вероятность ограбления. Новые знакомства нежелательны. Вероятна агрессия со стороны постороннего человека.

Скорпион

Напряженный, противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость. В личной жизни вероятны конфликтные ситуации или неудовлетворение существующими отношениями. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении или головные боли.

Стрелец

Опасный день. Ваш жизненный потенциал на низком уровне. Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность или обидчивость могут стать причиной резких, необдуманных поступков. В личной жизни не исключены разочарования.

Козерог

День благоприятный для гармоничных семейных отношений. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Возможно, этот день позволит Вам осуществить самые смелые мечты в отношении особы противоположного пола.

Водолей

Неблагоприятный день. Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Звезды предупреждают Водолеев об опасности со стороны.

Рыбы

Внимательно отнеситесь к знакомым и друзьям. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Нежелание понять партнера, раздражительность, агрессия могут вызвать ответную грубость. Не поддавайтесь на провокации.

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