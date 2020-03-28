Гороскоп на 29 марта

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Этот день обещает покой и равновесие. Сегодня вы сможете стать хозяином положения. Не исключены небольшие семейные разногласия, которые закончатся в вашу пользу. Противопоказаны длительные поездки и путешествия. День посвятите спокойному отдыху или любимому увлечению.Расположение звезд сулит удачу. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Усиливаются магнетизм и интуиция. Следует рассчитывать на то, что ваше обаяние найдет отклик у представителей противоположного пола.Благоприятный день для активного отдыха и воплощения творческих планов. Если в течение недели вы уберегли себя от глупостей и необдуманных поступков, то вы ощутите полноту жизни и желание позитивных преобразований. Если же вы проявите излишнюю эмоциональность и несдержанность, то могут возникнуть недоразумения и стрессы, которые спровоцируют заболевания сердца или желудочно-кишечного тракта.Благоприятный день для коммерческих операций, деловой активности, творческих исканий, любви и семейных отношений. Приготовьтесь к серьезным переменам в жизни. Не упустите свой шанс — попробуйте осуществить давние желания.Первая половина дня благоприятна для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям. Любая поездка окажется удачной.День связан с получением космической энергии. В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за дело. Не исключено, что у вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе. В любви, как утверждают планеты, все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений: они могут иметь нежелательные последствия.День посвятите очагу, дому, семье. Вы сможете навести порядок в своих чувствах, стать оптимистичнее. Этот день лучше провести на даче, где всегда есть чем заняться. Можете задуматься о новых проектах, но лучше не начинать больших дел.Приготовьтесь к серьезным переменам в личной жизни. При новом знакомстве или при общении с прежними симпатиями не упустите свой шанс — попробуйте осуществить давние желания. Не исключено, что вас ждет успех.День связан с духовным преображением, получением космической энергии, нравственным очищением. Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций, творческих исканий. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты. Благоприятны хлопоты, связанные с обращением в правительственные учреждения.День благоприятен для творческой деятельности, строительства, заключения брака, зачатия, активного отдыха на свежем воздухе, который поможет вам снять напряжение после трудовой недели. Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали.Пассивный день, который не внесет серьезных изменений в вашу жизнь. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки. Сдерживайте свои желания, не рассчитывайте на понимание близких.Неблагоприятный для здоровья день. Поездки и путешествия противопоказаны. День посвятите отдыху, дому, семье. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. Сегодня события дня являются отражением вашей внутренней сущности. Следует обратить внимание на приметы и тщательно проанализировать их. Звезды предостерегают от обольщений, обманов, пустых иллюзий.