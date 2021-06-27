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Гороскоп на 29 июня


Овен

Звезды сегодня советуют Овнам определить цель: иногда процесс достижения результатов для Вас важнее, чем сам результат. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями: характерное для Вас чувство собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть неправильно истолкована и принята за высокомерие и гордыню.

Телец

Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с переоценкой ценностей, духовными исканиями, что негативно отразится на Вашем умении верно направлять свои жизненные силы. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие конфликты, так как последствия могут быть самыми плачевными.

Близнецы

Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений могут вызвать недовольство начальства или раздражение коллег. Исключите недисциплинированность и самоуверенность, которые заведут Вас в тупик. Займите выжидательную позицию.

Рак

Возможны нервные срывы в связи с преодолением сложных препятствий на работе или дома. Сведите до минимума свои обязанности, однако не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая вероятность, как обещают планеты, у Вас обязательно должна появиться. Немногословность и умение анализировать свои чувства и чувства окружающих людей – условия сохранения душевного равновесия. Если у Вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Лев

День может быть полон разного рода неожиданностей. Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления материального благосостояния – главное, не упустить свой шанс.

Дева

Вероятнее всего, этот день запомнится Вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия. Избегайте денежных вложений – кажущаяся выгода обманчива.

Весы

Не исключено выяснение отношений с окружающими Вас людьми. Постарайтесь не принимать близко к сердцу случайные замечания и, в свою очередь, будьте предельно внимательны и осторожны в общении, дабы не задеть самолюбия партнеров, не вызвать их ревности или зависти.

Скорпион

Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с Вами. Скорее всего причиной всех конфликтов является ваша собственная сдержанность в проявлении чувств.

Стрелец

Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должны стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У Вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много.

Козерог

Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамским отношением. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня.

Водолей

Судьба по-прежнему испытывает Вас на прочность. Дела, которыми Вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоперспективными. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Не давайте необдуманных обещаний.

Рыбы

Этот день обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако Вы сможете добиться успеха только при том условии, что реально оцените свои возможности.

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