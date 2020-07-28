Гороскоп на 29 июля

Овен

Над головой - чистое небо, никаких неприятностей. Постарайтесь сами разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу, лучше всего заниматься на свежем воздухе. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такое право.

Телец

Сейчас в вас может проснуться упрямство. Это придется не по вкусу вашему окружению, и на этой почве может вспыхнуть конфликт. Толика снисходительности к людям может в корне изменить ситуацию. Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Близнецы

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше у вас будет общения, тем более легкими покажутся дела. Личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Рак

Много испытаний и запутанных ситуаций может возникнуть в отношениях с вашими друзьями. В худшем случае, ваш лучший друг может попасть под чье-то влияние, после чего вам придется вмешаться, придя к нему на выручку.

Лев

Любая работа в этот день будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем. Именно в этот день появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее у пущенное из вида.

Дева

В этот день можно принимать важные решения. Активно действуйте, и успех не заставит себя ждать. Это прекрасный период для одиноких людей, которые хотят любить и быть любимыми. Больше времени проводите вне дома. В этом случае вероятность встретить свою половинку значительно возрастет. Удачно сложатся отпускные и экскурсионные поездки.

Весы

Занимайтесь тем, что дается легко. В данное время время вам может понадобиться помощь. Именно друзья, знакомые и близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить. В любовном отношении вы останетесь вполне довольными, поэтому запланируйте что-нибудь приятное и интересное.

Скорпион

Окружающие будут склонны искать быстрые решения и окажутся несдержанными при столкновении интересов. Сейчас нельзя перекладывать свою ответственность на чужие плечи, так как в конечном итоге за все придется отвечать самим. Если у вас имеются долги, то постарайтесь от них избавиться.

Стрелец

Не будьте простым наблюдателем, так как сейчас вы можете активно влиять на ход событий. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию. В отношениях с любимым человеком будьте искренними.

Козерог

Никаких негативных событий, которые могут испортить настроение, возникнуть не должно. Постарайтесь свою жизнь наполнить положительными эмоциями и приятным общением. Чем больше на данном этапе вы заложите, тем больше получите отдачу уже в самом ближайшем будущем.

Водолей

Сейчас вы можете плохо идти на контакт с окружающими людьми. Вызвано это будет внутренним раздражением вследствие большого эмоционального напряжения. Особенно осторожными нужно быть в делах, в которых участвуют деньги. Порадовать могут близкие люди.

Рыбы

Практически все из задуманного будет получаться, и это придаст желания еще больше трудиться. Если поймете, что еще не готовы к принятию решения, то не форсируйте события. Не тратьте время на выяснение отношений. На пользу пойдет любая смена обстановки.

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