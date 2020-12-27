Гороскоп на 29 декабря





Овен

Сегодня будьте энергичны, общительны и дружелюбны. Вас ждут подарки и приятные сюрпризы. Не сидите дома, посещайте праздничные мероприятия, где много музыки и веселья. Также это прекрасное время для творческих увлечений и хобби.

Телец

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, Вам удастся. На вечер запланируйте походы по магазинам. Сам по себе процесс шопинга может стать для Вас приятным занятием, а покупки, которые Вы сделаете, будут практичными.

Близнецы

В данное время Вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Вы можете понести убытки при проведении безналичных расчетов. Не забывайте следить за своим здоровьем.

Рак

Сегодняшний день посвятите себя решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Для новых романтических знакомств день не самый подходящий. Будьте последовательны в своих действиях, не раздавайте заведомо невыполнимых обещаний и не берите на себя повышенных обязательств.

Лев

В начале дня у Вас будет много хлопот по дому и на основной работе. Руководство может часто менять задания, и Вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сложиться нервная обстановка, поскольку от Вас будут ждать выполнения каких-то дел, но Вам может хронически не хватать времени, чтобы всюду успевать.

Дева

День благоприятный для принятия финансовых решений. В это время Ваше финансовое положение должно улучшиться. Во многом это может произойти за счет успехов в профессиональной деятельности и рационального использования имеющихся денег. Вечернее время подходят для покупок.

Весы

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение. Сейчас Вы способны принять неожиданные и очень удачные решения. Новые знакомства окажутся приятными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность: не следует брать и давать деньги в долг.

Скорпион

Окружающие будут склонны искать быстрые решения и окажутся несдержанными при столкновении своих интересов с Вашими. Сейчас нельзя перекладывать свою ответственность на чужие плечи, так как в конечном итоге за все придется отвечать Вам.

Стрелец

День обещает оживление в сфере профессиональной деятельности. Дела, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Это время отлично подходит для активного времяпрепровождения, свиданий, общения и походов в гости.

Козерог

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у Вас никаких затруднений. Ваши деловые качества могут сослужить хорошую службу. Вечером Вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.

Водолей

Сейчас у Вас может не получиться контакт с окружающими. Вызвано это будет внутренним раздражением вследствие большого эмоционального напряжения или усталости. Особенно осторожными нужно быть в делах, связанных с деньгами. Старайтесь быть терпимее к членам Вашей семьи.

Рыбы

Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если Вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий это не вызовет. Максимум внимания уделите финансовым вопросам.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака