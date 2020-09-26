Гороскоп на 28 сентября





Овен

Сегодня забудьте про свои желания, на первый план выйдут обязанности. Если приложите максиму усилий и не будет лениться, результаты окажутся достойными. Хорошее время для заключения договоренностей и сделок. Конец дня проведите в приятной компании или в кругу близких людей.

Телец

Удача будет сопутствовать Вам во всем. Успехов можно достичь практически не прикладывая усилий. Благоприятное время для крупных покупок, финансовых вложений и обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей данного знака - многообещающие знакомства.

Близнецы

Заполните свой рабочий график важными делами и встречами. Сегодня Вашей энергии хватит и на продуктивную работу, и на активных отдых после дел рабочих. Возможны многообещающие знакомства, которые в дальнейшем перерастут во что-то большее.

Рак

Сегодня перемены в любых областях Вашей деятельности не принесут ничего хорошего. Можно положиться на старые связи, которые откроют для Вас новые перспективы. Старайтесь не конфликтовать с коллегами и подчиненными, все вопросы решайте миром. От спонтанной траты денег лучше отказаться.

Лев

Данный период хорош для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. Можно завершать ранее начатые дела. За новые проекты следует браться с осторожностью. Будьте милосердны, не проходите мимо тех, кто просит вас о помощи. Путешествия и короткие поездки будут удачными.

Дева

Сегодня Вам стоит более ответственно отнестись к поручениям от руководства. Ваши старания будут замечены и оценены по заслугам. Держитесь подальше от людей, которые постоянно жалуются – берегите свое эмоциональное равновесие. Уделите внимание своему здоровью и не переутомляйтесь. Проводите больше времени на свежем воздухе.

Весы

Для Вас идет благоприятный период, который внесет яркие краски практически во все области вашей деятельности. Наиболее удачно будут складываться рабочие дела. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения. Положительные перемены ожидаются и в личной жизни.

Скорпион

День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них приятно Вас удивит и порадует. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности, но и личной жизни.

Стрелец

Сегодня расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте и испортить отношения с близкими. Из-за неприятностей на работе или в личной жизни может показаться, что наступила черная полоса. Однако это не так. Скоро ситуация изменится к лучшему.

Козерог

Сегодня проявляйте больше инициативы. Но если на пути к поставленным целям будут возникать, не стоит идти на пролом. Дождитесь более подходящего времени. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Старайтесь избегать конфликтов. Возможно получение интересных предложений. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

Водолей

Этот день хорош для укрепления своих позиций в профессиональной сфере. Удачно будут складываться деловые переговоры и встречи. Вы легко будете достигать желаемых результатов. Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать и давать деньги в долг.

Рыбы

Любые дела, требующие конкретики и усердия, будут даваться с трудом. Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя творчеству. В финансовых вопросах сложностей не будет, можете смело совершать крупные покупки.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье