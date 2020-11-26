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Гороскоп на 28 ноября


Овен

Сегодня при решении любых деловых вопросов не стоит рисковать. Не планируйте встреч, которые могут Вас эмоционально вымотать. Не исключено вознаграждение за Ваше терпение и все то, что вы делали для других людей раньше. Наступил удачный период для тех, кто хочет внести изменения в свой внешний облик или личную жизнь.

Телец

Удачный период для профессиональной деятельности. Хорошо, если Вы найдете и предложите руководству способ, как можно сделать работу более эффективной. Используйте в своей деятельности дополнительные ресурсы и связи.

Близнецы

День может оказаться напряженным. Вам нужно подумать о более спокойном ритме жизни и больше времени проводить на свежем воздухе. В личной жизни будет царить гармония. Одиноких представителей знака может ожидать приятное знакомство.

Рак

В разговорах нужно четко соблюдать черту, за которую не следует переступать. Постарайтесь больше слушать и меньше высказываться. Избегайте конфликтных ситуаций. Грядут перемены в Вашей профессиональной деятельности. Если вы сумеете вовремя сориентироваться, то можете преуспеть.

Лев

В этот день Ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями. Постарайтесь избегать конфликтов и выяснений отношений. Будьте готовы мгновенно реагировать, принимать решения по ходу дела и менять свои планы. Грамотно организуйте свою деятельность и поддерживайте полезные контакты.

Дева

Сегодня можно начинать новые дела или, например, заняться самообразованием. Возможно, придется поднять старые связи, которые подарят новые перспективы. Хотя сейчас Вам сложно будет найти общий язык с людьми, но в большей степени это касается личных отношений.

Весы

Судьба может дать шанс сегодня улучшить свое положение. Не раздумывайте: именно молниеносно принятое решение окажется верным. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Больше времени проводите на свежем воздухе в компании приятных людей.

Скорпион

Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется активная поддержка окружающих, так как помощники могут оказать медвежью услугу. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от Вашей собственной.

Стрелец

День может предоставить различные возможности. Появится шанс приобрести полезные связи, договориться о чем-либо или начать совместный проект. Данный день может преподнести приятные сюрпризы в области возвышенных чувств. Желательно пересмотреть свои установки в отношении здоровья, внести изменения в распорядок дня и при необходимости увеличить физические нагрузки.

Козерог

Сегодня Вы можете столкнуться с препятствиями в делах. Конфликты будут происходить на пустом месте. Обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам. Занимайтесь делами, которые не требуют серьезных усилий. Проявляйте терпение. Займитесь своим здоровьем.

Водолей

В профессиональной деятельности могут возникнуть сложности. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать. В работе проявляйте терпение и вдумчивость. Больше внимания уделяйте любимым людям, иначе могут возникнуть обиды и конфликты на пустом месте.

Рыбы

День подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение. Удастся решить спорные вопросы. Проводите больше времени в общении с друзьями или за своим любимым занятием.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье


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