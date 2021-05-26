Гороскоп на 28 мая





Овен



Удачный день для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращения к начальству. Ваша активность на работе непременно принесет весомые результаты. Если хорошо продумаете свои действия – в скором будущем Вас ждет успех.

Телец

Критический день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей, однако звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые Ваши действия могут обернуться против Вас.

Близнецы

Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастает интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут Вам сегодня полноценно отдохнуть.

Рак

Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами, документами или материальными ценностями – вероятные проблемы произойдут именно из-за них. Избегайте упрямства и стремления во всем главенствовать – нежелание работать в коллективе создаст Вам много проблем.

Лев

Сегодня не исключены неожиданные повороты судьбы. Сегодня женщинам-Львам предстоит некоторая суета или необходимость исполнения обременительных обязанностей. Мужчин-Львов ждет интересное предложение, что заставит проявить максимальную активность и работоспособность, однако заключенные соглашения и договоренности скорее всего не принесут желаемых результатов.

Дева

Не исключено, что именно сегодня начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вероятен успех, который будет предопределен верной оценкой ситуации, умением устанавливать необходимые связи и достигать цели с минимальными усилиями.

Весы

Сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на Ваши дела или состояние здоровья. Разногласия, упрямство в отстаивании своего мнения или нежелание прислушаться к доводам партнера нарушат равновесие и доверительную обстановку. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами.

Скорпион

Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Однако Ваш жизненный потенциал так высок, что Вам будет сложно объективно оценить положение вещей или истинное отношение к Вам партнера. Не делайте скороспелых выводов, смирите ложную гордыню и прислушайтесь к интуиции.

Стрелец

Начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Сегодня вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что Вы прекратите все отношения с партнером или, наоборот, обретете гармонию и радость.

Козерог

Судьба по-прежнему проверяет Вашу выдержку, целеустремленность, верность жизненным принципам. Любые планы, социальные контакты, личные встречи будут носить кратковременный характер и впоследствии негативно отразятся на продвижении по служебной лестнице или финансовом успехе.

Водолей

Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных делах. Возможно необъективное отношение к Вам коллег или начальства. Проявите терпимость и выдержку. Вероятно возникновение проблем в личной жизни или общение с нежелательными людьми. Возможны осложнения со здоровьем.

Рыбы

День крайне неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Не переоценивайте свои возможности – проявите больше практичности и реализма, иначе Вам не миновать поражения. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда.

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