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Гороскоп на 28 июня


Овен

Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность. На уютном семейном островке Вы сможете отдохнуть, успокоиться, забыть про все неурядицы и служебные дела. Вы будете самим собой, не нужно будет постоянно ждать выпадов недоброжелателей и отвечать на них.

Телец

Если Вы хорошо отдохнули в выходные дни, то у Вас появится желание работать. Вы сможете почувствовать новый вкус к обычным повседневным делам. Многие Тельцы удивят окружающих острым умом и находчивостью. Возможны положительные изменения на службе. Не слишком эмоционально воспринимайте карьерные продвижения. Они будут связаны с возрастающими материальными тратами.

Близнецы

Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах в сфере профессиональной деятельности. Успех будет сопутствовать только Близнецам-реалистам, твердо стоящим на ногах и умеющим объективно оценивать ситуацию. Постарайтесь не браться за решение задач, превышающих Ваши силы и возможности.

Рак

Звезды предполагают неожиданный поворот в Вашей жизни, причем не обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда деятельности заставят Вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради призрачных целей. Страсть к эффектным поступкам, непостоянство в сочетании с деловой практичностью могут привести к глубоким противоречиям в поступках и вызвать, по меньшей мере, крайнее удивление окружающих. 

Лев

Вероятно, события сегодня будут развиваться не совсем так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют Вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки. Возможно серьезное упущение в работе с Вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как дела потребуют от Вас максимальной отдачи.

Дева

Не нужно обращаться к звездам, чтобы с уверенностью заявить, что большинство мужчин-Дев сегодня получат подарки и знаки внимания со стороны представительниц прекрасного пола. Гороскоп на сегодня предупреждает, что вечер может быть омрачен ссорой со спутницей: кипящая внутренняя энергия может перелиться через край из-за малейшего критического замечания.

Весы

В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Скорее всего, сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок и переговоров. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Постарайтесь ограничить общение: сарказм и разговорчивость, граничащая с болтливостью, могут сослужить плохую службу.

Скорпион

Ваши активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. Сегодня Вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого повышения финансового положения – выигрыша, находки или подарка. Вероятно, новое знакомство или заманчивое предложение, которое следует принять, не только разнообразит Вашу жизнь и поднимет материальное положение, но и подарит новых друзей.

Стрелец

Во всех отношениях удачный день, правда, любое дело потребует дополнительных усилий или помощи со стороны партнеров или покровителей. Вероятно, сегодня Вы окажетесь всем нужны, и на работе Вас просто завалят делами. Радует только то, что Ваши старания будут замечены, оценены и вознаграждены.

Козерог

Взаимопонимание и желание искать компромиссы отсутствуют почти полностью, и, если Вам предстоит серьезный разговор с начальством или обращение в государственные инстанции, сохраняйте самообладание и выдержку. Не падайте духом: скорее всего Вы не сможете преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на Вашем пути. Возможно, из тактических соображений Вам придется изменить манеру поведения или отношение к партнерам.

Водолей

Избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным не только для ваших отношений с окружающими Вас людьми, но и для Вас самих. Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Постарайтесь не идти на поводу у своих слабостей. От вашего поведения будут зависеть сегодня не только успехи и провалы в отношениях с противоположным полом, но и личная жизнь в целом.

Рыбы

Благоприятный день для любого дела. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день Вы можете смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт: не исключена возможность выигрыша. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите новаторство и жажду перемен. Не отказывайтесь от дружеского участия или помощи, какой бы незначительной она Вам ни казалась.

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