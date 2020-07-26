Гороскоп на 28 июля 2020 Овен

На работе не следует проявлять чрезмерную активность. Есть риск, что вы получите дополнительную нагрузку без всякой материальной компенсации. В отношениях с близкими людьми проявите мудрость и терпение, а главное, воздержитесь от критики.

Гороскоп на 28 июля 2020 Телец

День благоприятен для работы с информацией, обмена мнениями, путешествий и коротких поездок. Можно начинать новые дела вести переговоры, подписывать документы Это хороший период для новых знакомств романтических свиданий, признаний в любви. Сегодня необходимо повышенное внимание за рулем, особенно в темное время суток.





Гороскоп на 28 июля 2020 Близнецы

Вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. В это время вас могут ожидать новые романтические увлечения.

Гороскоп на 28 июля 2020 Рак

Данный период не слишком подходящий для проявления активности. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Позаботьтесь о собственном здоровье. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Гороскоп на 28 июля 2020 Лев

Повремените с трудными делами. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей. В личном плане вас не ждет никаких разочарований.

Гороскоп на 28 июля 2020 Дева

Этот день подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете договариваться, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к вам прямого отношения.

Гороскоп на 28 июля 2020 Весы

У некоторых из вас появится реальный шанс эмиграции. В лучшем случае вы найдёте себе духовного учителя, и с помощью знаний кардинально измените свою судьбу. В любом случае звёзды будут благоприятствовать вам, если вы захотите приукрасить вашу жизнь и сделать её намного комфортней.

Гороскоп на 28 июля 2020 Скорпион

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Гороскоп на 28 июля 2020 Стрелец

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу». Не следует заниматься делами, которые вам неприятны. Данное время подходит для всего, что связано с любовью.

Гороскоп на 28 июля 2020 Козерог

Это удачное время для общения, поиска информации, самостоятельных занятий интересующим вас предметом. С любимым человеком нужно быть приветливее и проявить больше фантазии в совместном времяпрепровождении. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

Гороскоп на 28 июля 2020 Водолей

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать «нет». Постарайтесь не давать воли своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, нужно отказаться.

Гороскоп на 28 июля 2020 Рыбы

Составляя планы на день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким представителям данного знака зодиака может выпасть шанс найти человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Источник: vedmochka.net