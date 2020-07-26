Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 28 июля

Гороскоп на 28 июля

Гороскоп на 28 июля 2020 Овен

На работе не следует проявлять чрезмерную активность. Есть риск, что вы получите дополнительную нагрузку без всякой материальной компенсации. В отношениях с близкими людьми проявите мудрость и терпение, а главное, воздержитесь от критики.

Гороскоп на 28 июля 2020 Телец

День благоприятен для работы с информацией, обмена мнениями, путешествий и коротких поездок. Можно начинать новые дела вести переговоры, подписывать документы Это хороший период для новых знакомств романтических свиданий, признаний в любви. Сегодня необходимо повышенное внимание за рулем, особенно в темное время суток.


Гороскоп на 28 июля 2020 Близнецы

Вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. В это время вас могут ожидать новые романтические увлечения.

Гороскоп на 28 июля 2020 Рак

Данный период не слишком подходящий для проявления активности. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Позаботьтесь о собственном здоровье. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Гороскоп на 28 июля 2020 Лев

Повремените с трудными делами. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей. В личном плане вас не ждет никаких разочарований.

Гороскоп на 28 июля 2020 Дева

Этот день подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете договариваться, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к вам прямого отношения.

Гороскоп на 28 июля 2020 Весы

У некоторых из вас появится реальный шанс эмиграции. В лучшем случае вы найдёте себе духовного учителя, и с помощью знаний кардинально измените свою судьбу. В любом случае звёзды будут благоприятствовать вам, если вы захотите приукрасить вашу жизнь и сделать её намного комфортней.

Гороскоп на 28 июля 2020 Скорпион

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Гороскоп на 28 июля 2020 Стрелец

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу». Не следует заниматься делами, которые вам неприятны. Данное время подходит для всего, что связано с любовью.

Гороскоп на 28 июля 2020 Козерог

Это удачное время для общения, поиска информации, самостоятельных занятий интересующим вас предметом. С любимым человеком нужно быть приветливее и проявить больше фантазии в совместном времяпрепровождении. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

Гороскоп на 28 июля 2020 Водолей

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать «нет». Постарайтесь не давать воли своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, нужно отказаться.

Гороскоп на 28 июля 2020 Рыбы

Составляя планы на день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким представителям данного знака зодиака может выпасть шанс найти человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Источник: vedmochka.net

Гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье

Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на август 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Гороскоп на 28 июля
Таисия Повалий: Лукашенко думает о своей стране, а не о том, как понравиться кому-то
На Гомельщине в этом году ожидается высокий урожай зерновых
Уровень доверия к Президенту Беларуси в Украине достигает 80 процентов
Веллер: я решительно на стороне Лукашенко
Мнение политологов: напряженность в Беларуси на фоне выборов разогревается извне
Премьер-министр рассказал о любимых местах отдыха в Беларуси
Премьер-министр об инфляции: «Мы находимся в прогнозных параметрах»
Головченко: ситуация на рынке труда абсолютно управляемая
«Шахтер» разгромил «Смолевичи» благодаря дублю Яхшибоева и догнал БАТЭ в чемпионате Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пять процентов
Головченко рассказал, как будут расти зарплаты медработников и педагогов
Белорусская экономика спокойно прошла острый период пандемии
Министр сельского хозяйства: урожай будет намного выше уровня 2019 года
«Это прорыв»: эксперты и чиновники о вводе БелАЭС в эксплуатацию
Гузеева станет ведущей «Дома-2»
Актриса из "Унесенных ветром" умерла в возрасте 104 лет
БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси по футболу
Сегодня завершилась спартакиада детско-юношеских спортивных школ по парусному спорту
У берегов Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туве
мнение
Елена ЯСКО
Дешевле и безопаснее отдыхать дома
В Гомеле на озере утонул горожанин
В День Военно-морского флота в Светлогорске открыли памятный знак «Братство четырех флотов»
«Торпедо-БелАЗ» разгромило РЦОР-БГУ в чемпионате Беларуси по футболу
Названы простые продукты для молодости кожи
Теннис. Герасимов проиграл Гомесу в выставочном матче
Ивлеева заразилась коронавирусом и рассказала подробности
Народный учитель Беларуси: нужно учиться ориентироваться в информационных потоках
В Нигерии семь человек погибли из-за наводнений и оползней
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 425 пациентов с COVID-19
Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Особенные люди
В Минске отметили День военно-морского флота
Фоторепортаж. Черничный фестиваль прошел в Полоцком районе
МАРТ предлагает расширить перечень импорта, в отношении которого устанавливается условие допуска к госзакупкам
Для жителей деревни в Ветковском районе в детстве все лужи после дождя были чистыми
В Светлогорском районе почтили память Пинской (Днепровской) флотилии
Умер актер из фильма «От заката до рассвета»
Первых хлеборобов-двухтысячников чествовали в Клецком районе
Воздушный шарик размером «почти с меня» обязательно лопнет
Прогноз погоды на 27 июля: кратковременные дожди и до +30 °С
Мы посмотрели, как разводят пчел и собирают мед в деревне Лоск
Автомобиль наехал на группу пешеходов в Берлине
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте
В Японии создали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде
Авторы
СКАНИРУЙТЕ