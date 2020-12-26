Гороскоп на 28 декабря





Овен

Сегодня звезды не советуют Вам расслабляться и позволять событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть Вас на интересные идеи, которые принесут на удивление эффективные результаты.

Телец

Сейчас идет замечательное время для борьбы с вредными привычками. Составьте режим дня, перестаньте засиживаться далеко за полночь за компьютером или с книгой, и Вам не придется с трудом просыпаться по утрам, чтобы идти на работу. Не пренебрегайте занятиями физкультурой.

Близнецы

Сегодня может возникнуть недопонимание с коллегами или руководством. Если Вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь. Прежде чем вспылить, подумайте, насколько важны для Вас существующие отношения, поскольку в данный период Вы способны их разорвать необдуманно.

Рак

Сегодняшний день не располагает к напряженной работе. Недоброжелатели могут плести интриги за вашей спиной, поэтому не давайте поводов для сплетен. Можно делиться своими проблемами с близкими людьми, обсуждать интересующие темы, строить совместные планы на будущее.

Лев

Сегодня нужно вплотную заняться работой, а если Вы бизнесмен, то и поиском новых партнеров. Усилия, приложенные в этом направлении, будут вознаграждены. Старайтесь прислушиваться к мнению и советам опытных людей, достигших в своем деле заметных результатов.

Дева

Этот день может оказаться напряженным из-за раздражительности и несговорчивости окружающих Вас людей. Но не позволяйте эмоциям втянуть Вас в конфликтные ситуации. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, то сейчас не стоит заниматься исправлением ситуации, вряд ли Ваши усилия принесут желаемый результат.

Весы

Сегодня необходимо особенно ответственно относиться к выполнению своих обязанностей как на работе, так и дома. Нужно продемонстрировать активность, постараться находить выход из любых ситуаций, заниматься развитием ранее начатых дел. Этот день подходит для учебы, встреч со старыми друзьями и расширения кругозора.

Скорпион

Профессиональные дела окажутся не настолько сложными, как может показаться на первый взгляд, так что смело принимайтесь за работу. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями и даже общения с малознакомыми людьми. Все это принесет Вам положительные эмоции.

Стрелец

Запланируйте больше важных дел на сегодня. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, то сможете многого добиться. Однако следует избегать рискованных мероприятий и предложений, исходящих от людей, с которыми Вы познакомились недавно.

Козерог

Этот день не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь в какие-либо конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время. Полезно начать курс оздоровительных процедур, умеренная физическая нагрузка тоже пойдет на пользу.

Водолей

Хороший день для воплощения своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в работе с любой информацией.

Рыбы

Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. С середины и до конца дня возрастет положительная роль друзей в Вашей жизни. Это хорошее время для новых знакомств и дружеского общения.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака