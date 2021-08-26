Гороскоп на 28 августа





Овен

День серьезных провокаций. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Исход различных споров будет непредсказуем. Будьте предельно осторожными. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых вы зависите.

Телец

Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Есть опасность быть обманутыми или обворованными. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Близнецы

Жизненные силы будут вас переполнять, вам захочется решать самые сложные задачи. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если ваша работа лишена творчества, а также добиться успеха в том, о чем втайне всегда мечтали и что может сделать вас, как вам кажется, по-настоящему счастливым.

Рак

Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков. Вероятно, вы получите неожиданное известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Не беритесь за то, что не сможете сделать, так как потом это ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Лев

Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется обострением хронических заболеваний. Возможно, у вас появятся новые покровители. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности. Отправляйтесь за город, там вы сможете хорошо отдохнуть и набраться сил. День хорош для покупок.

Дева

День активной борьбы и столкновений. На работе сегодня вероятны сложности, мелкие стычки с сослуживцами. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе.

Весы

Ваша активность несколько снизится. Если вы захотите каким-то образом отличиться, не стоит усердствовать – все равно вам этого сделать не удастся. Постарайтесь уладить старые дела, а смелые проекты оставьте на более подходящее время. Не забудьте о детях, вы получите огромное удовольствие от общения с ними.

Скорпион

Этот день проходит под знаком духовного дурмана, расщепления сознания. Обман или клевета тайных недоброжелателей затруднит движение к намеченным целям. Вероятны финансовые потери, эмоциональные срывы. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий вы станете мишенью для нападок.

Стрелец

Новые мысли или действия, направленные на повышение благосостояния, могут быть перечеркнуты, несдержанность в общении принесет разочарование. Звезды предостерегают от физических нагрузок и коллективных мероприятий. Вечером возможно плохое самочувствие. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от обид или уязвленного самолюбия.

Козерог

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Козерогов. Жизненный потенциал на очень низком уровне. Постарайтесь не назначать на первую половину дня важных встреч, совещаний. Из-за эмоционально напряженного фона вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Лучше подведите черту под старыми планами, делами, контрактами.

Водолей

Неблагоприятный день, связанный с несбывшимися ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

Рыбы

В первую половину дня будьте осторожны, избегайте коллективной работы, не принимайте никаких важных решений, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии: прибыль так же вероятна, как и потери. Существует возможность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице. Вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Доверительное общение возможно только с близкими людьми.

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