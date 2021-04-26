Гороскоп на 28 апреля





Овен



Вероятно, что сегодня Вы остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всем. Такое состояние может значительно осложнить дела. Однако все не так плохо, как кажется. Близкие люди помогут Вам преодолеть это психологическое состояние, а отдых на природе избавит Вас от тяжелых дум.

Телец

Положение планет на сегодня указывает на опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно новое кратковременное увлечение. Не стоит слепо доверять партнерам.

Близнецы

Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Это поможет Вам изменить существующее положение к лучшему и подняться на новую ступень карьеры. Многие представители данного знака будут способны использовать скрытые резервы жизненных сил. Финансовое положение у наиболее удачливых будет иметь тенденцию к стабилизации.

Рак

Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе, прогулок, путешествий, общения с друзьями. Может случиться так, что сегодня Вас ждет встреча, которая запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений.

Лев

Вероятно, что Вы сможете разглядеть то, что ждет Вас далеко впереди. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на возможные предложения о сотрудничестве. Вероятны прибыль и дивиденды от предложений, имеющих отношение к крупным капиталовложениям.

Дева

Благоприятный день для деловой деятельности. Без особых усилий многие Девы осуществят выгодные проекты и даже смогут оказаться на вершине успеха. Отсутствие тщеславия и скромность будут выгодно выделять Вас из числа коллег и партнеров.

Весы

Если Вы найдете возможность для того, чтобы отдохнуть от ежедневных дел, то вас ожидает полноценный отдых за городом. Вероятны романтические приключения. Ваша неповторимость и проницательность не перестанут удивлять окружающих. Возможно, что некоторые Весы обретут новых друзей и даже спутников жизни.

Скорпион

Не исключено, что сегодня в Ваших делах неожиданно возникнут проблемы и Вам понадобится финансовая поддержка. Не стесняйтесь обращаться за нею к близким друзьям. Ведь они, зная о вашей гордости, сами не предложат помощь. В ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему, если, конечно, Вы сможете собраться и активно искать пути разрешения проблем.

Стрелец

Этот день отмечен теплотой, гармонией, оптимистическим настроением и энтузиазмом. Уделите все внимание работе. В противном случае Вы можете упустить чудесную возможность поправить свое несколько пошатнувшееся положение. Неповторимость и загадочность женщин-Стрельцов удивит многих.

Козерог

Ваш внутренний мир может прийти в противоречие с объективной реальностью. Как никогда ранее, Вам следует проявить терпение и выдержку. Вызов обществу может повлиять на Ваше социальное и материальное положение. Рекомендуется сосредоточить свое внимание на детях.

Водолей

Те Водолеи, которые работают по контракту, имеют возможность получить постоянную работу. Постарайтесь не упустить представившихся возможностей улучшить свое положение. Здоровье не особенно будет тревожить Тельцов – вероятно лишь легкое недомогание.

Рыбы

Рыбы могут ощутить вкус к экстравагантным выходкам, неразумным тратам денег. Рекомендуется сократить ненужные траты до минимума и, пока не поздно, образумиться. В противном случае Вы можете утратить деловую активность и окажетесь в кризисной ситуации.

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