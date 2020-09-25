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Гороскоп на 27 сентября


Овен

Судьба к вам благосклонна. Принятые решения сегодня будут правильными. Если возникнет необходимость, смело обращайтесь за помощью к родным и коллегам. В личных отношениях будет мир и спокойствие, Ваша вторая половинка порадует неожиданным сюрпризом.

Телец

Сегодня Вам следует быть осторожным в общении с агрессивно настроенными людьми. Не вступайте в словесные перепалки, берегите себя от токсичных людей. Сохранить эмоциональное равновесие Вам поможет любимое занятие и общение с близкими и родными.

Близнецы

Благоприятный день как в профессиональной деятельности, так и для любовных дел. Появиться возможность проявить себя с неожиданной стороны, что принесет положительные результаты. В любовных отношениях не отступайте от намеченного курса.

Рак

Сегодня постарайтесь быть рассудительным во всех вопросах. Не торопитесь в принятии решений и не делайте поспешных выводов. Постарайтесь исходить из личных возможностей и не требуйте от окружающих слишком много.

Лев

Ваша сила убеждения сегодня будет крайне слаба, поэтому не стоит принимать участие в обсуждении важных вопросов. Избегайте конфликтов и споров – сегодня Вы точно не будете в низ победителем. Не исключены проблемы в отношениях с любимым человеком, но не решайте вопросы сгоряча, идите на уступки.

Дева

Воздержитесь от обещаний того, в чем Вы не уверенны окончательно. Не стоит сегодня и слишком верить на слово окружающим. Не принимайте участие в делах, в которых Вы не компетентны, это может навредить Вашей репутации.

Весы

Сейчас Вас в большей степени будут занимать дела сугубо личного характера. Рабочие вопросы отойдут на второй план, но это никак не скажется на Вашей продуктивности. В финансовых вопросах проявите расчетливость. День не подходит для серьезных покупок и вложений.

Скорпион

Этот день не подходит для слишком активных действий. Скорее он пройдет в привычном режиме. Дайте себе небольшую паузу, отложите принятие решений на более подходящее время. Лучше проведите больше времени с близкими людьми.

Стрелец

Сегодня Вам следует быть осторожнее в общении с коллегами и родными - воздержитесь от критики и осуждения в их адрес. Излишняя эмоциональность может только навредить отношениям в дальнейшем. Постарайтесь провести рабочий день с максимальной отдачей, а конец дня в приятной компании.

Козерог

День пролетит почти незаметно. Если к каким-либо делам у вас не будет лежать душа, подождите, оставьте решение этих вопросов на несколько дней. Сейчас благоприятное время для того, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил. Постарайтесь избегать выяснения отношений с близкими людьми.

Водолей

В этот день не должно быть никаких неожиданных неприятностей. На горизонте интересные повороты судьбы, которые даже могут изменить будущее в лучшую сторону. Идет удачное время для новых знакомств, судьбоносных встреч и ярких романтических впечатлений.

Рыбы

Эмоционально сложный день. Вы столкнетесь с агрессий в свой адрес. Давние конфликты могут вновь напомнить о себе с еще большей силой. Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций.


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