Гороскоп на 27 ноября





Овен

Звезды советуют больше внимания уделять своей семье, особенно детям. Можно заняться урегулированием хозяйственно-бытовых вопросов, повышением уровня комфорта и уюта. Это хорошее время для прохождения медицинского обследования, начала курса лечения. Сегодня не следует брать или давать в долг даже небольшие суммы.

Телец

Многим Тельцам придется поволноваться за стабильность партнерских отношений, а также столкнуться с необходимостью искать новые пути для развития, которые приведут к изменению как их судьбы, так и судеб людей из их окружения. Не сидите на месте и не ждите, пока судьба сама предоставит возможность проявить себя.

Близнецы

Первая половина дня неблагоприятна, поскольку принесет растерянность и неуверенность в себе. Контакты с начальством и партнерами будут затруднены. Однако вторая половина дня позволит добиться поддержки со стороны новых коллег, начальства или друзей. Проявите самостоятельность и свои максимальные возможности. Ваш успех сегодня будет зависеть от того, что вы можете сделать сами и какими способностями вы обладаете.

Рак

Ваш давний знакомый может предупредить вас о препятствиях, которые вам предстоит преодолеть. В итоге вы с успехом выберетесь из кажущейся неразрешимой ситуации. Доверяйте своим близким, но при этом избегайте завистливых людей. В сложной ситуации вам придется заранее предусмотреть возможные варианты выхода из нее.

Лев

Друзья и любимые могут оказать вам поддержку в любых трудностях и начинаниях и разделят с вами радость удач. Для любимых вы должны быть готовы на многое, никакие трудности вас не должны пугать.

Дева

Коммуникабельность Дев переменчива. Может быть много нестыковок, опозданий и обманутых ожиданий. Необходимо внимательно относиться к своим делам, встречам и общениям.

Весы

Первая половина дня неблагоприятна для бизнеса, а во второй половине вероятны трудности в семейных и профессиональных отношениях из-за желания Весов переложить свои заботы на чужие плечи. В погоне за удачей не забывайте о своих ежедневных обязанностях и ответственности перед людьми. Вы должны взять паузу, подумать и осмотреться вокруг.

Скорпион

Несмотря на нестабильность, сегодня многим Скорпионам удастся достичь новых высот в карьере, улучшить отношения с близкими людьми и с друзьями и даже укрепить свое материальное положение. Благодаря своим способностям и трудолюбию можно достичь многого. Но дорога к успеху иногда бывает длинной, и вы должны осознать это.

Стрелец

Вероятны реорганизация на работе, конфликты. Стрельцы могут проявлять излишнее рвение и захотят сразу же добиться результата. Во избежание серьезных проблем и финансовых потерь вам необходимо более серьезно относиться к своим обязанностям и не ждать сиюминутного результата.

Козерог

Во второй половине дня возрастут амбиции многих Козерогов. В партнерстве вероятны сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Если вы сегодня хотите достичь в чем-то успеха, то не стоит раскрывать свои истинные намерения и поддаваться на провокации.

Водолей

День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Работа принесет выгодные контракты и интересные предложения. В вашем доме могут появиться новые люди, а также возможно прибавление в семействе. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.

Рыбы

В решении проблем помогут друзья, партнеры и покровители, люди, которые ценят вас и уважают. Если будете упорно работать, то оправдаете заботу и участие близких и коллег в вашей судьбе.

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