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Гороскоп на 27 мая


Овен

Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем. Полезны физические нагрузки. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в любовных делах. Хорошо веселиться и путешествовать. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Телец

Благоприятный день для обращения к начальству, в общественные организации или судебно-правовые учреждения. Интуиция поможет Вам распознать людей, а предприимчивость, осмотрительность и корректность – наладить взаимопонимание с начальством или чиновниками. У Вас появятся прекрасные возможности для продвижения вверх по служебной лестнице.

Близнецы

Ни в коем случае не участвуйте в делах, связанных с риском или азартом, не полагайтесь на случайную удачу – успех принесут только тщательно продуманные и взвешенные действия. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь или совет со стороны, только Вы сами сможете помочь себе. 

Рак

Сегодня Вы сможете успешно реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. На работе много новых дел, с которыми справиться можете только Вы. Ваши активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Свободное время лучше посвятить творчеству. 

Лев

День тяжелый, связанный с активной борьбой, отстаиванием своих принципов, самозащитой. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы. Усилится противопоставление с окружающим миром. Ваша рассудительность поможет избежать неприятностей и обойти ловушки недоброжелателей.

Дева

Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение. Особая, неуловимая прелесть и тактичность в общении привлечет внимание и противоположного пола. Этот день, вероятно, подарит Вам встречу, которая может со временем закончиться браком. Мужчинам-Девам предстоит отстаивать свои взгляды. Будьте предельно осторожны – повышена вероятность травм. 

Весы

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Материальное положение останется прежним, несмотря на Вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться, это ненадолго. Круг ваших знакомых пополнится людьми, общение с которыми будет весьма продолжительным и плодотворным. Мужчин-Весов сегодня ждут подарки и повышенное внимание со стороны дам. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия. 

Скорпион

Вероятны неожиданное получение прибыли, находка ценной вещи или выигрыш. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, долгосрочного планирования. Вероятно, Вы получите неожиданное известие, которое может осложнить взаимоотношения в Вашей семье.

Стрелец

Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Вы способны завоевать самые неприступные вершины и достичь невероятных успехов, однако не торопите события и не беритесь за то, чего не сможете сделать. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Козерог

Возможно, Вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Следует посвятить день решению материальных проблем и всему тому, что связано с личным благосостоянием. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Ваша внешняя суровость может помешать стремлению к гармонии в семье.

Водолей

Жизненный потенциал имеет тенденцию к понижению, поэтому тщательно планируйте предстоящие дела – существует опасность быть обманутым или понести существенные финансовые потери. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Рыбы

Сегодня Вам следует несколько умерить честолюбивые устремления и активность в сфере профессиональной деятельности. Избыток жизненной энергии может оказаться для Вас разрушительным: возможно, чрезмерно усилится самомнение, появится эксцентричность, под влиянием которой Вы можете совершить опрометчивый поступок или принять скоропалительное решение.

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