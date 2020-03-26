Гороскоп на 27 марта

Фото:

pixabay.com

День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным. Женщинам-Козерогам не следует рассчитывать на покровительство судьбы. Ваши претензии на львиную долю и стремление жестко отстаивать свои интересы могут прийти в противоречие с желаниями спутника.Судьба опять готовит вам испытания. Возможно, именно сегодня вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуются значительное время или финансовые траты. Даже в стабильных парах вероятны разногласия из-за занятости или невозможности полноценного общения.День символизирует возрастание деловой активности и реализацию способностей. Творческий подход может привести к внутренним открытиям. Вы сможете приступить к выполнению намеченных планов. Расширяйте сферу деятельности или совершите прорыв в решении старой проблемы. Вам помогут нестандартный подход к делу, богатая фантазия и воображение. Если вы посмотрите на жизнь с оптимизмом, в будущем вас ожидает улучшение во всех сферах деятельности. Родителей-Рыб дети порадуют своими успехами.Напряженный день, который может оказаться очень сложным для женщин-Овнов. Их жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в семейных отношениях, недоразумения или ошибки в работе, неудачи в личной жизни. Мужчинам-Овнам, наоборот, следует рассчитывать на покровительство звезд. Не исключено, что вас ждет приятный сюрприз, хорошее известие или выигрыш. Студентам следует внимательнее отнестись к учебе.Начало новой недели несет двойственную характеристику, поэтому следует тщательно обдумывать свои решения и поступки. В сфере профессиональной деятельности серьезных изменений не предвидится. Не форсируйте события — занимайтесь текущими делами спокойно, не осложняйте отношений с сослуживцами или начальством. Не следует рассчитывать на то, что ваши советы или предложения найдут отклик.День может оказаться очень напряженным, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Усиливаются магнетизм и интуиция. Следует рассчитывать на то, что ваши обаяние и коммуникабельность найдут отклик у представителей противоположного пола.День не внесет серьезных изменений в ваши планы. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки. Сдерживайте свои чувства и желание добиться всего немедленно. Не следует рассчитывать на то, что вы окажетесь услышанными и понятыми.Жизненный потенциал мужчин-Львов снижается, поэтому вероятны сложности в личной жизни, вплоть до полного разрыва отношений со спутницей, недоразумения или ошибки в работе, претензии начальства. Женщины-Львы, наоборот, находятся под особым покровительством звезд. Успех будет сопутствовать им в любых делах.День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным, особенно для мужчин-Дев. Их жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в отношениях с партнерами или недоразумения при работе с документами. Женщинам-Девам, наоборот, следует рассчитывать на покровительство судьбы. Ваши обаяние и жизнерадостность найдут отклик у поклонников.Напряженный, тяжелый день. У руководителей снизившийся уровень психической энергии повлечет за собой падение авторитета и влияния на окружающих. Поэтому им необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Не исключены ухудшение финансового положения, непредвиденные крупные траты, потери. Вероятны также сложности в отношениях с близкими людьми. Причинами этого являются ваши безответственность и легкомыслие. Вашим близким не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.Критический день. Сегодня вас может подвести интуиция, поэтому не следует спешить с принятием важных решений, приобретением недвижимости, окончательными выводами. Вероятно неожиданное ухудшение материального положения. Вам придется расстаться с мечтой о дальнем путешествии по не зависящим от вас причинам. Рекомендуется уединение.Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что ваши обаяние и коммуникабельность помогут разрешить возникшие противоречия. Во второй половине дня не исключено ухудшение самочувствия.