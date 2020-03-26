Гороскоп на 27 марта

Предлагаем вам ознакомиться с астропрогнозом на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.
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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным. Женщинам-Козерогам не следует рассчитывать на покровительство судьбы. Ваши претензии на львиную долю и стремление жестко отстаивать свои интересы могут прийти в противоречие с желаниями спутника.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
Судьба опять готовит вам испытания. Возможно, именно сегодня вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуются значительное время или финансовые траты. Даже в стабильных парах вероятны разногласия из-за занятости или невозможности полноценного общения.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День символизирует возрастание деловой активности и реализацию способностей. Творческий подход может привести к внутренним открытиям. Вы сможете приступить к выполнению намеченных планов. Расширяйте сферу деятельности или совершите прорыв в решении старой проблемы. Вам помогут нестандартный подход к делу, богатая фантазия и воображение. Если вы посмотрите на жизнь с оптимизмом, в будущем вас ожидает улучшение во всех сферах деятельности. Родителей-Рыб дети порадуют своими успехами.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Напряженный день, который может оказаться очень сложным для женщин-Овнов. Их жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в семейных отношениях, недоразумения или ошибки в работе, неудачи в личной жизни. Мужчинам-Овнам, наоборот, следует рассчитывать на покровительство звезд. Не исключено, что вас ждет приятный сюрприз, хорошее известие или выигрыш. Студентам следует внимательнее отнестись к учебе.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Начало новой недели несет двойственную характеристику, поэтому следует тщательно обдумывать свои решения и поступки. В сфере профессиональной деятельности серьезных изменений не предвидится. Не форсируйте события — занимайтесь текущими делами спокойно, не осложняйте отношений с сослуживцами или начальством. Не следует рассчитывать на то, что ваши советы или предложения найдут отклик.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
День может оказаться очень напряженным, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Усиливаются магнетизм и интуиция. Следует рассчитывать на то, что ваши обаяние и коммуникабельность найдут отклик у представителей противоположного пола.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
День не внесет серьезных изменений в ваши планы. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки. Сдерживайте свои чувства и желание добиться всего немедленно. Не следует рассчитывать на то, что вы окажетесь услышанными и понятыми.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Жизненный потенциал мужчин-Львов снижается, поэтому вероятны сложности в личной жизни, вплоть до полного разрыва отношений со спутницей, недоразумения или ошибки в работе, претензии начальства. Женщины-Львы, наоборот, находятся под особым покровительством звезд. Успех будет сопутствовать им в любых делах.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным, особенно для мужчин-Дев. Их жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в отношениях с партнерами или недоразумения при работе с документами. Женщинам-Девам, наоборот, следует рассчитывать на покровительство судьбы. Ваши обаяние и жизнерадостность найдут отклик у поклонников.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Напряженный, тяжелый день. У руководителей снизившийся уровень психической энергии повлечет за собой падение авторитета и влияния на окружающих. Поэтому им необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Не исключены ухудшение финансового положения, непредвиденные крупные траты, потери. Вероятны также сложности в отношениях с близкими людьми. Причинами этого являются ваши безответственность и легкомыслие. Вашим близким не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
Критический день. Сегодня вас может подвести интуиция, поэтому не следует спешить с принятием важных решений, приобретением недвижимости, окончательными выводами. Вероятно неожиданное ухудшение материального положения. Вам придется расстаться с мечтой о дальнем путешествии по не зависящим от вас причинам. Рекомендуется уединение.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что ваши обаяние и коммуникабельность помогут разрешить возникшие противоречия. Во второй половине дня не исключено ухудшение самочувствия.
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Гороскоп на 27 марта
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