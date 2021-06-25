Гороскоп на 27 июня





Овен



День благоприятный для общения в тесном семейном кругу. Возможны приятные неожиданности, пополнение семейства, приемы родственников, маленькие семейные праздники. В скором будущем вероятны сложная финансовая ситуация и усиление негативных тенденций в Вашей жизни.

Телец

Запланированная на сегодня поездка будет успешной. Вы сможете реализовать прирожденные способности к решению сложных ситуаций. Возможно, к вам обратятся за помощью и советом в трудных личных проблемах. В этот день особенно необходимы гармоничные отношения в семье, правильное питание и бережное отношение к себе.

Близнецы

День постижения вечных истин, благоприятный для получения сокровенных знаний, медитации, умиротворения и гармонии. Сегодня Вашего внимания потребуют родственники, которые будут нуждаться в помощи. Не забывайте о собственном здоровье.

Рак

Неплохой день для занятий спортом, физических нагрузок. Во второй половине дня будьте готовы к серьезным проблемам, которые потребуют от Вас пожертвовать своими интересами. Нельзя проявлять консервативность, высокомерие. От Вас ждут выражения любви.

Лев

Возможно, что и сегодня Вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты Вы сами. Не будьте категоричными и непримиримыми. Общение с детьми принесет вам огромное удовольствие и позволит отвлечься от тяжелых мыслей.

Дева

Этот день будет отмечен ощущением радости, успокоения. Вы можете почувствовать удивительную легкость и свободу. Результаты всех намеченных встреч окажутся впоследствии спасательным якорем. Вероятно, они принесут улучшение финансового положения.

Весы

Благоприятный день для представителей творческих профессий. Возможно, Вам удастся сотворить нечто выдающееся, самореализоваться по-новому. Этот день благоприятствует открытиям и изобретениям. Отношения между Вами и окружающими будут теплыми и наполненными добротой.

Скорпион

Не исключено, что Вам удастся возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет Вам на пользу.

Стрелец

Постарайтесь найти возможность для загородных прогулок в обществе близких друзей или членов семьи. Рекомендуется выполнение комплекса дыхательных и физических упражнений на свежем воздухе. Однако будьте осторожны – велика вероятность простудных заболеваний, которые чреваты осложнениями.

Козерог

День связан с обострением чувств и интуиции. Вы без труда сможете отделить зерна от плевел. Если Вы хотите обрести мир и покой, то постарайтесь уединиться. Займитесь любимым делом, для которого Вы так долго не могли найти время. Полезно чтение художественной литературы, прослушивание классической музыки. Вероятны вещие сны, которые сбудутся в скором времени.

Водолей

Ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям – от благодушия и уступчивости до раздражительности и агрессивности. Ваши желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления. Это приведет Вас в состояние борьбы с ветряными мельницами. Настроение и самочувствие могут сильно ухудшиться. Рекомендуется переосмысление действительности.

Рыбы

Звезды предлагают умерить стремление к риску, опасностям и экстравагантным поступкам – вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми, которые закончатся не в Вашу пользу. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении.

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