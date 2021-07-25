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  2. Гороскоп на 27 июля

Гороскоп на 27 июля


Овен

Очень удачный день для переговоров, наведения контактов и возобновления старых отношений. Полезно почерпнуть что-нибудь новенькое у коллег. Хороший день для похода в гости, участия в массовых мероприятиях.

Телец

Хороший день для решения финансовых вопросов. Появится возможность неплохих заработков. Отличный день для новых знакомств, для начала обучения, получения интеллектуальной информации. Благоприятный день для непродолжительных поездок.

Близнецы

Не стоит доверять сомнительным знакомствам. На работе в этот период возможны дополнительные заработки. Благоприятное время для приобретения бытовой техники или автомобиля. Не стоит ссориться по пустякам со своими домашними, постарайтесь держать себя в узде.

Рак

Сегодня стоит прислушаться к советам друзей, это может принести позитивные сдвиги в карьере. Не стоит втягиваться в рискованные предприятия, особенно где требуются большие финансовые вложения.

Лев

Напряженный день, много конфликтных ситуаций. Возможны проблемы с правоохранительными органами или начальством. Негативные ситуации будут трудноразрешимы.

Дева

Можно посидеть на диете, заняться чисткой организма. Не проявляйте негативных эмоций. На работе возможны проверки. Возможно, кто-то из вас помирится и восстановит отношения с близкими людьми. Хорошо в этот день провести комплекс оздоровительных процедур.

Весы

Весам сегодня стоит навести порядок на работе и в делах. Возможны сложности в общении с коллегами и проблемы с документами. Уделите внимание родственникам, возможно, кто-то нуждается в вашей помощи.

Скорпион

Удачный день для торговых операций и выгодных покупок. Заключенные в этот период договора и сделки принесут хорошие плоды. Хорошее время для новых знакомств. Возможны новые романтические отношения.

Стрелец

Сегодня ваша привлекательность будет на высшем уровне. Ваше обаяние сегодня сможет открыть для вас любые двери. Но избегайте выяснения отношений с начальством и любимыми людьми. Сегодня все должно решаться полюбовно.

Козерог

Ваше настроение сегодня будет не самым лучшим. Вы будете делать слишком большие ставки, а успех будет посредственный. Посмотрите на ситуацию по-другому. Зато он есть! Хоть слабое, но движение вперед.

Водолей

Сегодня очень важно прислушиваться к оригинальным советам, внедрять в жизнь новые методы и технологии. На работе старайтесь быть менее многословными и более исполнительными, это принесет определенные финансовые успехи. Будьте скромнее, чтобы не вызывать зависть и раздражение менее удачливых коллег, а также недовольство начальства.

Рыбы

Сегодня у Рыб повысится раздражительность и нервозность. Не вступайте в споры с начальством и в конфликты с сослуживцами. Вы можете надолго испортить отношения. Нужно быть внимательнее. Лучше не работать с техникой, вероятны поломки.

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