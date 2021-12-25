Гороскоп на 27 декабря





Овен

Этот день проявляет врожденную склонность Овнов к компромиссам, дипломатичности, изысканности. Неудивительно, что многие будут замечать на себе взгляды окружающих, почувствуют поддержку коллег и получат одобрение начальства.

Телец

Благоприятный день для конструктивного общения. Многие Тельцы будут подходить к реальности с пониманием сути происходящего и пытаться помогать людям проявлять, их лучшие качества. Сосредоточьте весь ваш опыт на общественных делах, педагогике, воспитании собственных детей.

Близнецы

День символизирует упорство. Настойчиво преследуя свои цели, вы поймете, что в конечном счете достигнете успеха, — так и произойдет. Не отступайте от намеченного и не сомневайтесь в своих силах и способностях.

Рак

День символизирует власть и ответственность. Раки-руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых. Многим придется принимать активное участие в судьбах людей из своего окружения. Постарайтесь сделать все, что от вас зависит, чтобы не разочаровать людей, которые ждут от вас реальных результатов.

Лев

Сегодня многим Львам придется работать в экстремальных условиях, но ваш «подвиг» вознаградится. Вы получите материальную компенсацию, равнозначную затраченным усилиям. Вы добьетесь профессиональных достижений, если научитесь действовать в быстро меняющейся ситуации, проявите креативность.

Дева

Этот день весьма благоприятен для получения доходов. Ваши любознательность, сильная логика и аналитические способности, как всегда, сослужат неоценимую службу в продвижении дел. Вам сейчас нужно подумать о способах удержания достигнутых позиций и вложения накопленных средств. Ваша предусмотрительность приведет к успеху.

Весы

Супружеская жизнь — очень серьезный и ответственный шаг для Весов, и с этим они торопиться не будут. Вы не из тех, кому свойственны лирика и романтика. Вам претят скоротечные романы, поэтому выбирайте в спутники жизни надежного человека.

Скорпион

Лучше всего у Скорпионов будет получаться сегодня решение финансовых вопросов. Если Вы подойдёте к этой задаче с творческих позиций, то не только найдёте оригинальное, верное и быстрое решение, но и приятно удивите своих родных и близких людей.

Стрелец

Несмотря на то, что характер у Стрельцов спокойный, приняв решение (может, и неверное), они его потом вряд ли изменят. Многие будут уверены в том, что высоких результатов можно достичь только благодаря своему упорству и трудолюбию.

Козерог

Этот день символизирует «собственническое» отношение к жизни. Это значит, что некоторые Козероги будут стремиться единолично распределять блага и использовать людей в своих интересах. Безвозмездно используя людей, вы можете стать энергетическим должником, не говоря уж о том, что останетесь должны в материальном отношении. Задумайтесь об этом.

Водолей

Вероятно, что старания Водолеев будут сосредоточены на какой-то проблеме личного характера, имеющей для них первостепенную важность. Не стоит чрезмерно концентрироваться на какой-то проблеме, иначе стремление к стабильности может активизировать ваш эгоизм.

Рыбы

Двойственный день. В лучшем случае Рыбы будут расположены творчески, с личной заинтересованностью будут относиться ко всему, что они делают; в худшем — попробуют экспериментировать, заинтересуются авантюрами. Не распыляйте свою энергию, занимаясь нестоящими делами.

Гороскоп на декабрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака