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  2. Гороскоп на 27 декабря

Гороскоп на 27 декабря


Овен

Сегодня могут возникнуть ситуации, которые потребуют Вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Придется отстаивать свою позицию, приводя неоспоримые аргументы. Считайтесь с интересами близких людей и избегайте конфликтов.

Телец

Если сегодня Вы будете нуждаться в моральной поддержке или просто в одобрении других людей, обращайтесь к старым друзьям. Им удастся взглянуть на Вашу проблему с неожиданной стороны, и благодаря этому Вы сумеете найти быстрое решение.

Близнецы

Недостаток энергии, который, возможно, Вы будете чувствовать в ближайшее время, попробуйте восполнить уборкой в доме. Освободите шкафы и ящики от старых вещей, которыми не будете больше пользоваться. Очищение окружающего Вас пространства от старого хлама приведет к усилению энергетики организма.

Рак

Скорей всего, Вам придется сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных практических вопросов, связанных с обустройством дома и семьи. Вечером рекомендуется делать покупки для дома, они прослужат Вам долго и станут своеобразным оберегом от негативной энергетики.

Лев

В начале дня звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Чем меньше у Вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие. Гораздо удачнее пройдёт этот день для тех, кто серьезно занимается духовными практиками и многое делает для того, чтобы добиться гармонии души и тела.

Дева

С осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от не очень хорошо знакомых людей. Звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью: в это время возрастут вероятность инфекционных заболеваний и опасность получить травму. В любви Вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей этого знака – многообещающие знакомства.

Весы

Занимайтесь сегодня тем, что дается легко. Сегодня Вам может понадобиться помощь. Именно близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить. Возможны неожиданные и очень приятные события в личной жизни, постарайтесь не сидеть дома.

Скорпион

Будьте осмотрительными в принятии финансовых решений. Возможно, Вы будете склонны потратить крупные суммы денег на товары, которые Вам совсем не нужны. Поэтому звезды советуют сделать паузу в крупных покупках, по меньшей мере, сегодня.

Стрелец

День не слишком подходящий для проявления активности. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Не повредит забота о здоровье. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Козерог

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что Вы можете себе позволить, а где стоит сказать «нет». Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, желательно отказаться.

Водолей

Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в оценке людей, которые Вам несимпатичны. Сейчас Вы будете чувствовать людей, от которых могут исходить неприятности. Постарайтесь не давать денег в долг.

Рыбы

Благоприятный день для преодоления внутренних конфликтов. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед. Не отказывайте себе в удовольствии и побалуйте себя приятными покупками.

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