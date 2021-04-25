Гороскоп на 27 апреля





Овен



Жизненный потенциал Овнов сегодня имеет тенденцию к снижению. Негативные события первой половины дня могут привести ко многим проблемам в отношениях с окружающими. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не ввязывайтесь в споры с посторонними людьми. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье и здоровье близких людей.

Телец

День несет неожиданные повороты, поэтому не принимайте никаких важных решений. В общении со старшими родственниками сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию.

Близнецы

День благоприятный для самосовершенствования, научных открытий, заключения брака, зачатия. Возможно, ваш внутренний мир потребует необычного окружения, вы будете стремиться к высшим идеалам. Рекомендуются самоанализ и критичная оценка своих поступков, планов и устремлений.

Рак

Благоприятны смена местожительства, ремонт, крупные перестановки в доме и офисе. Рекомендуется приводить в порядок или укреплять свои владения. Но постарайтесь экономнее распоряжаться финансами, объем трат может превысить доходы.

Лев

Сегодня остаются в силе негативные тенденции. Не исключено, что придется отстаивать свои взгляды и принципы при значительной финансовой поддержке. В личной жизни может наступить охлаждение чувств вследствие того, что она не будет соответствовать Вашему представлению о счастье.

Дева

День защиты, концентрации сил, духовной работы. Возможно, что Вам будет трудно избежать небольших неприятностей. В любом случае отстаивайте свое мнение и будьте верны себе. В данном случае трезвый взгляд на жизнь и холодный рассудок – залог победы над вероятной агрессией. Если Вы устоите, то обеспечите себе спокойную жизнь на продолжительное время.

Весы

Ожидается значительный спад в Вашем финансовом положении. Вероятны большие непредвиденные траты, в результате чего будет трудно восстановить прежний уровень жизни. Личная жизнь может иметь в своем развитии противоречивые тенденции – забота о близком человеке и разочарование в нем.

Скорпион

День провокаций, искушений. Вам необходимо быть осмотрительнее, контролировать все, что происходит рядом с Вами, как в профессиональной, так и в личной жизни. Общий напряженный фон будет способствовать негативным явлениям и событиям.

Стрелец

День раскрытия внутреннего энергетического потенциала. Стрельцы сегодня могут выглядеть потрясающе. Их успех во многом будет зависеть от впечатления, которое они произведут на окружающих. Возможно, удастся сохранить ощущение обновления в течение всей недели.

Козерог

День благоприятен для серьезных деловых контактов и восстановления дружеских связей, которые окажутся довольно прочными. Вместе с друзьями стройте планы на будущее в области политики, бизнеса, искусства. Но понадобится много времени, сил и финансовых средств для осуществления этих планов.

Водолей

Сегодня вы сможете стать хозяином положения или, наоборот, окажетесь в зависимости от своих партнеров или родственников. Это будет зависеть от того, как быстро Вы сумеете принять нужное решение. Претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам.

Рыбы

Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния, и это нужно использовать. Целеустремленная деятельность приведет к перспективным изменениям. Сегодня Вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять Вашу точку зрения.

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