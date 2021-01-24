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  2. Гороскоп на 26 января

Гороскоп на 26 января


Овен

Сейчас Вы можете свои знания и опыт использовать по собственному усмотрению. Если в окружении появится новый человек, то в скором времени он сыграет в Вашей жизни значимую роль. Можно потратить деньги на какую-то дорогостоящую покупку.

Телец

Этот день подходит для того, чтобы успокоиться, обрести внутреннюю гармонию. Если родственники или друзья будут нуждаться в Вашей помощи, не отвечайте отказом. Сделайте все от Вас зависящее, добро вернется. Сейчас можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела.

Близнецы

Вы будете активно претворять свои планы в жизнь. Но не переусердствуйте с требованиями к сотрудникам или подчиненным и не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. С возникшими вопросами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем Вы сами.

Рак

Сегодня Вы будете полны энергии. Беритесь за решение наболевших вопросов и не сомневайтесь в благоприятном исходе. Полезно осваивать новые навыки, которые, вполне возможно, окажутся как нельзя более кстати. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте.

Лев

Наиболее перспективными будут дела, связанные с переговорами. Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и Вы обязательно ее получите. Вечером займитесь своим здоровьем. Хорошее воздействие на самочувствие и душевное состояние окажут небольшая прогулка, расслабляющий массаж или водные процедуры.

Дева

Общение с новыми знакомыми окажется приятным и продуктивным. Но держитесь подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. Финансовая мотивация, несомненно, важна, однако если Вы не заинтересованы в самом процессе выполняемой работы, то и результат не сможет Вас порадовать.

Весы

В этот день возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. Вы сможете справиться с любыми проблемами и выполнить работу в срок. От крупных покупок пока следует воздержаться.

Скорпион

Возможно, в это время Вам предстоит попробовать себя в новом деле. Но постарайтесь быть более дальновидными: не гонитесь за высокими одноразовыми прибылями, лучше подумайте об увеличении своего постоянного дохода. Если Ваша квалификация не позволяет проявить себя в профессии, пройдите необходимые курсы повышения.

Стрелец

He допускайте споров и выяснения отношений с коллегами по работе, родными и просто окружающими людьми. Если сможете удержать себя в руках, то скоро Ваши дела пойдут в гору, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер.

Козерог

День пройдет довольно спокойно. На работе могут появиться интересные перспективы. Но действовать нужно быстро. Если начнете откладывать или затягивать решение вопросов, то можете упустить свой шанс. Доверяйте своей интуиции.

Водолей

Коллективные усилия окажутся эффективнее самостоятельной деятельности. В связи с этим звезды советуют Вам больше контактировать со своим окружением, считаться с чужим мнением, играть по общим правилам. Такое поведение позволит Вам обзавестись полезными связями.

Рыбы

Если Вы честно выполняете свои обязанности, не стоит остро реагировать на возможные упреки начальства. В этот день Вы можете переоценить свои силы, что неблагоприятным образом скажется на состоянии здоровья. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью, родственные связи.

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