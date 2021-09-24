Гороскоп на 26 сентября





Овен



Благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Вероятны денежные поступления, выигрыш или подарок от близкого человека.

Телец

Благоприятная эмоциональная обстановка в семье создаст стартовую площадку для успешного ведения дел на будущей неделе. Из-за постоянного колебания между желаемым и возможным не исключено некоторое превышение расходов над доходами. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: сходите на прогулку в лес, к реке.

Близнецы

День отдыха, обретения новых источников энергии, раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вероятно, вы получите неожиданное известие – будьте готовы к серьезным проблемам. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Рак

Сегодня благоприятно проявлять активность и фантазию. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Лев

День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Вероятны приятные новости, которые смогут порадовать, изменив настроение или самочувствие в лучшую сторону.

Дева

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, коллег, друзей или родственников. Хороший период для супружеских отношений, романтических знакомств. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного.

Весы

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня – в кругу близких, причем не обязательно родственников.

Скорпион

День очищения и отказа от всего ненужного. Хорошее настроение захватит вас целиком. Уделите большое внимание близким людям, детям. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут вам бодрости и оптимизма.

Стрелец

Благоприятный в физическом плане день. Особенно это касается мужчин. Однако исключите всякую агрессивность и напористость. Ничего не планируйте, так как планы могут не сбыться. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. У женщин может появиться чувство бодрости и радости. Однако вероятна мнительность. Поэтому постарайтесь не так болезненно реагировать на замечания близких. Проявите максимум внимания и любви к своим близким.

Козерог

Планеты предупреждают женщин о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

Водолей

Сегодня домашние хлопоты поглотят вас полностью. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно выполнить все хозяйственные планы. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь. День удачен для приобретений, и начатые ранее хлопоты о покупке недвижимости завершатся удачно. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности.

Рыбы

День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

Гороскоп на сентябрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.