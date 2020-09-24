Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 26 сентября

Гороскоп на 26 сентября


Овен

Сегодня Вы вполне можете поставить перед собой достижимые цели. Главное, тщательно продумайте способы реализации, чтобы не возникло непредвиденных трудностей. Воздержитесь от критики с сторону близких людей, пойдите на уступки, для Вас это будет незначительно, но поможет избежать ссор и конфликтов.

Телец

Большой поток новой информации сегодня заставит Вас поднапрячься. Будьте предельно внимательны, не вмешивайтесь в сомнительные дела. Есть риск столкнуться с обманом. В отношения с любимым человеком постарайтесь сохранять мир и равновесие.

Близнецы

Сегодня Вас ожидает успех в давно начатых делах. Хороший время для проведения переговоров, подписания договоров и заключения сделок. У вас хватит дипломатических способностей находить нужные слова в общении с собеседником и умения принимать верные решения. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным.

Рак

Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Полезно будет заняться планированием на недалекую перспективу. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.

Лев

Сегодняшний день будет требовать от Вас решительных действий. Смело принимайте решения без обдумываний и анализа ситуации – первые порывы окажутся верными. Поменьше прислушиваетесь к советам окружающих, Ваша интуиция сегодня не подведет.

Дева

Хорошее время для реализации как давно задуманных идей, так и для начала совершенно нового дела. Действуйте быстро и решительно. Возможно сегодня Вам удастся решить давние семейные проблемы. Возможны интересные встречи и многообещающие знакомства.

Весы

Сегодня весь день Вас не будет покидать чувство неуверенности в себе, кругом будет казаться обман и лесть. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Отвлеките себя рутинной работой.

Скорпион 

Данный период не должен преподнести неприятных сюрпризов. Приподнятое настроение поспособствует хорошему и труду, и отдыху. Уделите больше времени на общение с близкими и родными, проведите время в приятной компании.

Стрелец

Насыщенный день сегодня обещают Вам звезды. Все Ваши труды за последнее время сегодня принесут положительные результаты. Помощь и поддержка со стороны коллег и друзей только прибавит уверенности в своих силах. Конец дня обещает быть интересным - приятные сюрпризы и неожиданные встречи принесут положительные эмоции.

Козерог

Постарайтесь провести этот день максимально интересно. Запланируйте деловые встречи, коллективные мероприятия, общение с родными и друзьями. Возможно сегодня Вам захочется побаловаться себя спонтанной покупкой или неожиданной поездкой. Не отказывайте себе.

Водолей

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте только то, о чем впоследствии не станете жалеть.

Рыбы

Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Уделите время родным, возможно в последнее время им стало не хватать общения с Вами.


Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на сентябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Люди испугались фотографии с "раненым" котом, но правда оказалась очень смешной - фото
Заключенный сбежал из тюрьмы через главный вход на глазах у надзирателей на Тайване
В Италии украли реликвию с каплями крови Иоанна Павла II
Футболисты "Баварии" во второй раз стали обладателями Суперкубка
В Турции нашли руины текстильной фабрики, построенной около 4 тыс. лет назад
Большой живот оказался признаком скорой смерти
Гороскоп на 26 сентября
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 32 млн
Участники инаугурации и эксперт – о значении этого мероприятия
Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали про свои отношения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Позиция
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ
Депутат Андрей Савиных — о причинах и попытках «цветной революции»
В Польше столкнулись школьные автобусы и легковушка, среди пострадавших есть дети
Завтра завершается совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство — 2020»
Специалисты выяснили, чем может быть опасна хурма
Уведомления от банков, одноразовые код-пароли, фото документов — какие сведения из телефона нужно удалять
На Минском автомобильном заводе тестируют новый образец городского автобуса с отечественным двигателем
Футболисты "Ростова" не попали в плей-офф Лиги Европы
В СЭЗ "Могилев" высадят около 4 тыс. деревьев во время трудовой акции
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вышли в групповую стадию Лиги чемпионов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Генезис полицаев
Информационные системы таможенных органов, в работе которых были временные сбои, восстановлены в полном объеме
Гандболисты "Веспрема" одержали вторую победу на старте Лиги чемпионов
Стали известны имена самых влиятельных деятелей искусства года
Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Неман" в матче чемпионата Беларуси
Гаспарян: у протестующих в Беларуси нет самого главного - единения в политических целях
Новый директор РНПЦ «Кардиология» — о строящемся корпусе центра гибридной кардиохирургии, обучении студентов и технологиях будущего
Герасимов сыграет с Надалем на старте открытого чемпионата Франции по теннису
Астролог назвала знаки зодиака, которые могут разбогатеть в октябре
Как быть с сотнями зубров, которым стало явно тесно в гродненских лесах
«Спрос есть, но машин на аукционах стало гораздо меньше»: продавцы автомобилей с пробегом — о новых трендах рынка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Инаугурация. Я это видел. Своими глазами
Змея приняла своего хозяина за еду и укусила его руку
В Минске прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию комсомола Беларуси
Руководство Могилевского района устроило большую встречу с молодыми специалистами
Все столичные кинотеатры возобновили работу сегодня
Гашение почтового блока к 100-летию комсомола Беларуси состоялось в Национальном историческом музее
Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор
В Минске пьяный водитель блокировал движение и наехал на инспектора ГАИ
Беларусь и Республика Корея готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
В Дубровенском районе наградили лучших льноводов
Ученые раскрыли загадку кругов на полях
мнение
Всеволод ШИМОВ
СНВ-III: договор дороже денег?
Совет Министров изменил порядок возмещения расходов на жилье при командировках по Беларуси
У Белорусского союза женщин – новый председатель
Появился октябрьский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ