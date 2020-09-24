Гороскоп на 26 сентября

Овен
Сегодня Вы вполне можете поставить перед собой достижимые цели. Главное, тщательно продумайте способы реализации, чтобы не возникло непредвиденных трудностей. Воздержитесь от критики с сторону близких людей, пойдите на уступки, для Вас это будет незначительно, но поможет избежать ссор и конфликтов.
Телец
Большой поток новой информации сегодня заставит Вас поднапрячься. Будьте предельно внимательны, не вмешивайтесь в сомнительные дела. Есть риск столкнуться с обманом. В отношения с любимым человеком постарайтесь сохранять мир и равновесие.
Близнецы
Сегодня Вас ожидает успех в давно начатых делах. Хороший время для проведения переговоров, подписания договоров и заключения сделок. У вас хватит дипломатических способностей находить нужные слова в общении с собеседником и умения принимать верные решения. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным.
Рак
Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Полезно будет заняться планированием на недалекую перспективу. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.
Лев
Сегодняшний день будет требовать от Вас решительных действий. Смело принимайте решения без обдумываний и анализа ситуации – первые порывы окажутся верными. Поменьше прислушиваетесь к советам окружающих, Ваша интуиция сегодня не подведет.
Дева
Хорошее время для реализации как давно задуманных идей, так и для начала совершенно нового дела. Действуйте быстро и решительно. Возможно сегодня Вам удастся решить давние семейные проблемы. Возможны интересные встречи и многообещающие знакомства.
Весы
Сегодня весь день Вас не будет покидать чувство неуверенности в себе, кругом будет казаться обман и лесть. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Отвлеките себя рутинной работой.
Скорпион
Данный период не должен преподнести неприятных сюрпризов. Приподнятое настроение поспособствует хорошему и труду, и отдыху. Уделите больше времени на общение с близкими и родными, проведите время в приятной компании.
Стрелец
Насыщенный день сегодня обещают Вам звезды. Все Ваши труды за последнее время сегодня принесут положительные результаты. Помощь и поддержка со стороны коллег и друзей только прибавит уверенности в своих силах. Конец дня обещает быть интересным - приятные сюрпризы и неожиданные встречи принесут положительные эмоции.
Козерог
Постарайтесь провести этот день максимально интересно. Запланируйте деловые встречи, коллективные мероприятия, общение с родными и друзьями. Возможно сегодня Вам захочется побаловаться себя спонтанной покупкой или неожиданной поездкой. Не отказывайте себе.
Водолей
Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте только то, о чем впоследствии не станете жалеть.
Рыбы
Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Уделите время родным, возможно в последнее время им стало не хватать общения с Вами.
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