Гороскоп на 26 ноября





Овен

Сегодня Овнам можно решать проблемы, связанные с недвижимостью, — вам повезет как в качестве клиента, так и в роли продавца. Удачный день для покупок и давно запланированных семейных дел. Кроме того, вы сможете по праву занять место руководителя.

Телец

Тельцы будут настроены активно, даже агрессивно. Но активность эта может быть непродуктивной, что случается у Тельцов сплошь и рядом. Гороскоп рекомендует сделать так, чтобы ваша бурная деятельность в результате во что-то вылилась. Вечером возможно непонимание и бытовые ссоры с любимым.

Близнецы

Личные проблемы будут существенно влиять на ваши рабочие отношения. Но в этом есть и свои плюсы: благодаря помощи друзей у вас расширится круг знакомых, да и само общение станет более приятным и гармоничным. Главное — необходимо преодолеть искушение слишком активно манипулировать друзьями в собственных интересах.

Рак

Вам стоит расширить круг общения, не сидите дома. Знакомые принесут вам удачу в деньгах, расскажите им о своих проблемах, попросите совета. Профессиональные разбирательства на работе могут негативно повлиять на размер вашей зарплаты. Не берите на себя больше, чем можете выполнить.

Лев

Вас ждет серьезный успех, о котором можно с гордостью рассказывать. Это событие настолько воодушевит вас, что самочувствие улучшится. Сегодня приятный и очень позитивный день. Общайтесь с друзьями, посещайте выставки, музеи, слушайте музыку — все это зарядит вас энергией, здоровьем и отличным настроением.

Дева

Сейчас для вас крайне важны такие понятия, как чувство долга, ответственность. Если вы замужем или у вас есть мужчина, то у других поклонников просто нет шансов. Сегодня вас настолько будут занимать рабочие и семейные проблемы, что вам будет не до внимания со стороны мужчин.

Весы

Мужчин-Весов больше всего будут волновать вопросы карьерного роста. Одни попытаются продвинуться на привычном рабочем месте, другие, особенно те, кто недавно сменил работу, будут стремиться самоутвердиться в новой должности.

Скорпион

Вы можете неплохо распорядиться чужими деньгами, отдать долг и остаться в выигрыше. Удачные мысли относительно финансов придут к вам, если вы немного побудете в одиночестве. Во второй половине дня вы можете использовать свою энергию в неверном направлении. Ограничьте общение — ненужные разговоры могут привести к неудачам в делах.

Стрелец

В вопросах карьеры рисковать не следует — вы можете оказаться пешкой в чужих руках. В какой-то момент возникнет необходимость в значительных тратах. Избежать этого не будет никакой возможности, так как дело касается вас лично и членов вашей семьи.

Козерог

Успех ваших финансовых предприятий будет под вопросом. Однако сегодня вам повезет, если вы занимаетесь наследственными вопросами. Будьте особенно внимательны, совершая покупки в магазинах. Вам могут навязать заведомо неудачный, некачественный товар.

Водолей

Родственники и близкие друзья сейчас искренне готовы пойти вам навстречу и оказать всемерную поддержку, в том числе и материальную. Сегодня можно обсуждать вопросы, связанные с недвижимостью, крупным вложением денег. Но рассчитывайте в этом только на себя.

Рыбы

У вас есть четкий план — что нужно сделать на работе, как и на что стоит потратить деньги. Не отступайте от этого распорядка. Окружающие питают к вам вполне заслуженное уважение. Гордитесь этим и не сомневайтесь в своем превосходстве, особенно в вопросах, касающихся работы.

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