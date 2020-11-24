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Гороскоп на 26 ноября


Овен

Сегодня Вы будете сталкиваться в основном с приятными вопросами. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Занимайтесь тем, что укрепляет Ваши позиции, но оставляйте время для встреч и общения с друзьями.

Телец

Этот день может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

Близнецы

День благоприятный для осуществления новых планов. В отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Не принимайте участия в интригах, воздержитесь от крупных трат.

Рак

При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса. Эффективными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. В личной жизни могут ожидать приятные сюрпризы.

Лев

День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также может способствовать возникновению новых отношений. Не следует давать пустые обещания и предъявлять повышенные требования к окружающим. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

Дева

Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как Вы можете вызвать раздражение, даже без всяких на то причин. Поэтому Вас могут незаслуженно обидеть. Но ближе к концу дня все встанет на свои места. Не исключено, что Вы станете автором идеи, которая вызовет положительную реакцию у окружающих.

Весы

Все ваши стремления сейчас направлены на достижение успеха. Главным залогом отличного результата будет Ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

Скорпион

Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты с окружающими. Остерегайтесь коварства и обмана, особенно со стороны малознакомых людей. А со своей стороны не допускайте никакого насилия - оно обернется против вас.

Стрелец

День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, Вы их сможете преодолеть. Сейчас Вы способны вдохновить на трудовые подвиги даже ленивых и нерасторопных. Не позволяйте чужим людям вмешиваться в свою жизнь, ничего не делайте кому-то назло.

Козерог

Трудности, которые могут возникнуть в личной жизни, отразятся и на работе. Не заводите роман на службе. Не бойтесь спросить совета у коллег и не отказывайтесь от помощи. Удачно сложатся перемещения, связанные с отдыхом и расширением кругозора.

Водолей

В этот день вряд ли Вам захочется слишком много работать. Причина кроется в том, что Ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окружающими и ничего им не обещайте. В особенности берегите родных и близких.

Рыбы

Сейчас вокруг Вас будут разворачиваться интересные события. Но Вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и ни в чем не участвовать. В противном случае Вы можете совершить опрометчивые поступки, которые хоть и не принесут осложнений, но доставят хлопоты.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье


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