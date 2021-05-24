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Гороскоп на 26 мая

Овен

День благоприятен для деловых контактов или эмоциональных привязанностей. Вероятно известие или событие, которое заставит серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Новые знакомства могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансового успеха.

Телец

Весьма вероятно, что женщин-Тельцов ждет новое кратковременное увлечение. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни. Мужчинам-Тельцам придется активно отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды, иначе ход событий изменится не в их пользу.

Близнецы

Расположение звезд по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Стремление успеть везде или решить все дела сразу может привести к ошибкам или нервным перегрузкам. Вероятны плохие известия, которые застанут Вас врасплох или заставят изменить намеченные планы. Возможна небольшая материальная поддержка или ценный совет со стороны малознакомых людей.

Рак

Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста. Не исключено, что проблемы в личной жизни заставят принять жесткое решение или побудят к решительным действиям. Проявляйте сдержанность – вероятный конфликт разрешится не в Вашу пользу.

Лев

Звезды не исключают появления на Вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию.

Дева

Сегодня не следует переоценивать свои силы и возможности, а также уповать на удачу. Звезды указывают, что выгода от любых предложений окажется иллюзорной, а излишнее напряжение может подорвать Ваше здоровье. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком.

Весы

Не отказывайтесь от помощи окружающих – сегодня Вам полезны совместная работа и коллективные мероприятия. Внимательно относитесь близким. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений. Будьте терпеливы, не давайте волю отрицательным эмоциям.

Скорпион

Звезды предупреждают, что Вы должны уделить внимание собственному здоровью или здоровью близких людей. Неблагоприятное расположение планет определит резкие перемены настроения, эмоциональные срывы или болезнь. Остерегайтесь новых контактов с лицами противоположного пола.

Стрелец

Тяжелый и опасный день, связанный с нравственной чистотой избавления от чужих мыслей. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, – многое зависит не только от Вас. Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола.

Козерог

Благоприятный день. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, интуиция. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Одиноким Козерогам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется изменить тактику поведения по отношению к предмету внимания.

Водолей

Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Вероятно появление на горизонте прежних поклонников. Судьба позаботится об одиноких Водолеях – им уготована романтическая встреча.

Рыбы

Благоприятный день, особенно для мужчин-Рыб. Они смогут привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты. Вероятно новое романтическое увлечение, однако честолюбие или ложная скромность не позволят проявить глубину чувств или серьезность намерений.

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