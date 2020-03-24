Гороскоп на 26 марта

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Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятны заболевание, травма или эмоциональный стресс. Для личных отношений характерна некоторая нестабильность. Постарайтесь избежать стремления главенствовать. Избыток вашей внутренней энергии может испугать окружающих. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами — действуйте только проверенными способами.Полная луна может подтолкнуть к духовному обновлению женщин-Водолеев. Возрастет их личное обаяние, склонность влиять на людей. У мужчин-Водолеев избыток энергии может вызвать неудовлетворенность достигнутыми результатами или стремление к реорганизации всего уклада жизни.День связан с неприятностями в финансовой сфере, потерями и утратами. Временно по не зависящим от вас причинам вам придется расстаться с мечтой о дальнем путешествии. Перемены в материальной жизни воспринимайте спокойно, иначе весь день может омрачиться вспышками негативных эмоций. Рекомендуется уделить повышенное внимание близким людям преклонного возраста.Неблагоприятный, опасный день. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний, категоричных суждений, двусмысленных шуток. Исключите употребление алкогольных напитков. Во второй половине дня вероятны плохие известия, связанные с предстоящей деятельностью.Преобразования космической энергии могут сделать этот день крайне противоречивым. Вероятны беспричинная тревога, недовольство собой, своей работой или окружающими людьми. Ваша мнительность может усмотреть под внешним благополучием обман и предательство. Не пытайтесь переложить тяжесть на чужие плечи или отыграться на близких людях. Это только усугубит ситуацию. Ироническое отношение к проблемам и чувство юмора позволят вам обрести утраченное равновесие.Домашние дела не потребуют от вас значительных усилий, большинство проблем вы сможете решить с первого раза. Ваш жизненный потенциал на высоте. Активные действия принесут скорые результаты. Вас ждут перемены в личной жизни. Особенно это касается женщин-Близнецов. Мужчин-Близнецов могут огорчить небольшие семейные неприятности. Звезды советуют набраться терпения и ждать перемен к лучшему.День крайне неблагоприятный. Пройдет он под знаком обмана и обид. Отношения с окружающими могут стать прохладными, а смелые идеи, которые вас посещали, окажутся несбыточными. Не торопитесь принимать скоропалительные решения, пустите все на самотек, и судьба сама подскажет нужное решение.Тяжелый, опасный день. Неблагоприятное расположение звезд может вызвать несвойственную вам жесткость в общении. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний, категоричных суждений, двусмысленных шуток. Не увлекайтесь физическими нагрузками. Избегайте риска при работе с острыми и режущими инструментами, электрическими приборами, стеклом.Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятны заболевание, травма или эмоциональный стресс. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами — действуйте только проверенными способами. Возможно, женщинам-Девам предстоит выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями. Проявите рассудительность.Удержитесь на прежнем уровне, не расслабляйтесь — возможны неприятные события. К вам могут обратиться давние партнеры по бизнесу с неожиданным предложением. Не стоит сразу соглашаться на сотрудничество, нужно трезво оценить ситуацию. Возможны обман и предательство. Обратите внимание на обострение хронических заболеваний. Даже легкое недомогание может иметь серьезные последствия. Сон может быть вещим, следует ожидать его исполнения в скором будущем.День посвящен объединению людей, благоприятен для зачатия. Не развивайте бурную деятельность, берегите силы для следующей недели. По возможности проводите больше времени на воздухе. В личной жизни вероятны приятные неожиданности.Благоприятное время для осуществления замыслов. Не исключен положительный поворот событий, однако следует избегать резких, категоричных высказываний по адресу сослуживцев или разговора в повышенных тонах с начальством — вам придется отступить, ибо позиции противника окажутся сильнее. Не давайте страстям увлечь вас в ненужный конфликт.