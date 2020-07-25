Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 26 июля

Гороскоп на 26 июля

Гороскоп на 26 июля 2020 Овен

Постарайтесь оградиться от мыслей и людей, которые могут принести волнения. Больше времени уделяйте себе и тем делам, которые вам по душе. Сложные вопросы сейчас стоит отложить. Займитесь составлением планов на будущее, однако с претворением их в жизнь повремените.

Гороскоп на 26 июля 2020 Телец

В этот день нужно заниматься поиском информации, советоваться, обмениваться услугами. Щедро одаривайте окружающих знаками внимания - что-то приятное обязательно получите в ответ. Следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не переутомляйтесь. Хорошо бы заняться физкультурой. Брать деньги в долг не рекомендуется.


Гороскоп на 26 июля 2020 Близнецы

Благоприятный день для любви. Если вы идете по жизни в одиночестве, то у вас есть шанс найти свою половинку. Поэтому не стоит свободное время просиживать дома перед телевизором. Избегайте долгих споров и не навязывайте окружающим свою точку зрения.

Гороскоп на 26 июля 2020 Рак

Постарайтесь на данный день запланировать больше интересных дел. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Удовольствие могут доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение в Интернете. Кто-то решит отправиться за покупками, а кому-то просто нужно выспаться.

Гороскоп на 26 июля 2020 Лев

Не планируйте ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Постарайтесь не избегать интересных мероприятий, не отказывайтесь от встреч.

Гороскоп на 26 июля 2020 Дева

На этот день свой график нужно заполнить важными делами и встречами. Не отказывайте себе в удовольствии посетить увеселительные мероприятия. Если вы будете не только посторонним наблюдателем, но и активным участником, сможете получить гораздо больше положительных эмоций, чем предполагаете.

Гороскоп на 26 июля 2020 Весы

Вы будете похожи на маленький огонек, который может не только согреть окружающих своим теплом, но и разжечь в них искорку энтузиазма и оптимизма. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей данного созвездия - многообещающие знакомства.

Гороскоп на 26 июля 2020 Скорпион

Сейчас вам не стоит вступать в словесные баталии. Ваша способность убеждать людей на какой-то период ослабнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию. Личные проблемы не спешите решать сгоряча - можете сами себе навредить.

Гороскоп на 26 июля 2020 Стрелец

Сейчас не делайте ничего, к чему не лежит душа. К необходимым делам вы сможете вернуться позже. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости. В противном случае могут возникнуть конфликты. Организм будет ослаблен. Есть угроза подхватить вирусное заболевание.

Гороскоп на 26 июля 2020 Козерог

День обещает сложиться удачно, если вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Постарайтесь найти приятное занятие. Наступило хорошее время для общения с друзьями. Старайтесь в светлое время суток больше находиться на свежем воздухе.

Гороскоп на 26 июля 2020 Водолей

Этот день благоприятен как для сердечных дел, так и для творческого процесса. Вы сможете проявить себя с неожиданной стороны и снискать одобрение окружающих. Одинокие представители данного знака могут встретить свою половинку, если поставят перед собой такую цель.

Гороскоп на 26 июля 2020 Рыбы

Даже если сегодня вы будете чем-то озабочены или недовольны, не спешите рубить с плеча. Этим вы не разрешите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить из личных возможностей и не требуйте от окружающих слишком многого.

Источник: vedmochka.net

Гороскоп на август 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье

Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на август 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на август 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Рабочая поездка Президента в Минскую область, присуждение госнаград и дата Послания к белорусскому народу и Национальному собранию. Главное за пятницу
Австрия потребует отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в страну из 32 стран с 27 июля
В Боливии в результате ДТП погибли девять человек
Гороскоп на 26 июля
Волшебный пейзаж заповедника "Нюбэйлян" после дождя
Huawei показала новый смартфон
TikTok заплатит своим пользователям 200 миллионов долларов
Виктор Каранкевич — о преимуществах атомной энергии, подготовке к запуску БелАЭС и перспективах наращивания экспортного потенциала
Шведка пыталась попасть в Беларусь в обход пункта пропуска
Huawei создала первый браслет-гарнитуру
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нас не раз пытались задушить. Теперь – белой лентой
Фильм "Смертельная битва" получит самый взрослый возрастной рейтинг
Автомобиль наехал на 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске
Британский писатель скупил собственную книгу, чтобы она попала в бестселлеры
Авдонин: часть СМИ существуют не для освещения событий, а для изменения восприятия реальности
Сивак: аппараты компьютерной томографии появятся в каждом районе столицы
«Клуб редакторов»: некоторые СМИ откровенно стали на антигосударственные рельсы
11 человек отравились грибами в Беларуси
Посещаемость выросла в три раза: как повлиял коронавирус на электронные библиотеки страны
В США инженер создал робота, который делает прически
Компания Paramount вновь перенесла релиз фильма «Тихое место-2»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интересно девки пляшут
Топ-менеджер Viber — о перспективных функциях, которые могут появиться в вашем приложении
«Витебск» обыграл «Слуцк» и поднялся на четвертое место в таблице ЧБ по футболу
Крупко: уборка зерновых в Беларуси может быть завершена за 22 погожих дня
В США женщина сумела спастись от зашедшей в дом бешеной лисы
Генпрокуратура: никаких действий, направленных на лишение супругов Цепкало родительских прав, органы не предпринимали
В канун Дня пожарной службы в Гродно появилась тематическая арт-скамейка
«Рух» и «Славия» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
ЕЭК подготовила план гармонизации законодательства стран ЕАЭС в финансовой сфере
Семья учителей при поддержке государства возродила умирающую деревню
Прыгун в высоту Максим Недосеков перепрыгнул председателя Белоруской федерации легкой атлетики. Тот обещает продолжение
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Гонка за вакциной
Три машины столкнулись на трамвайных путях в Минске
Новые ограничения на купание в открытых водоемах: санэпидслужба обновила перечень небезопасных пляжей
Петришенко: В Беларуси созданы беспрецедентные условия для развития агроэкотуризма
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 31 районе Беларуси
Карпенко: в стране создана система поддержки талантливой и одаренной молодежи
Республиканский молодежный поезд прибыл в Минск
Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
Головченко: государство не может уйти от поддержки БМЗ
Украинские артисты после участия в «Славянском базаре» поблагодарили Витебск за гостеприимство
Автомобиль Peugeot врезался в мотоцикл Honda в Минске
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Подкаблучник
«Сельская газета» начинает публиковать рейтинг лучших работников и хозяйств на жатве-2020
Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности
Как выживает ресторанный бизнес во Франции во время коронавируса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ