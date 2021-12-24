Гороскоп на 26 декабря





Овен

Овны не будут испытывать особых затруднений в выражении эмоций и романтических чувств. Они будут раскованы и романтичны. Ждите комплиментов и прочих приятных сюрпризов.

Телец

Труднее всего сегодня придется вашим домашним: несмотря на свое внешнее спокойствие, вы можете быть скрытными, уклончивыми и хитрыми. Не удивляйтесь, если окажетесь в одиночестве.

Близнецы

День пассивный, созерцательный. Болезнь, начавшаяся в этот день, блокирована и не перейдет ни на какие органы, но требует кропотливого лечения. Необходима концентрация, противопоказана поспешность (спешите медленно). Залог выздоровления в неукоснительных следованиях медицинским предписаниям.

Рак

Возможно, даже в выходной день вы будете слишком заняты, и ваши близкие будут этим недовольны. Могут испортиться отношения с пожилыми родителями. Постарайтесь уладить конфликт. Не высказывайте близким встречных претензий.

Лев

Вы сегодня склонны идти своим путем. Однако у вас могут активизироваться черты, которые характеризуют Львов не с лучшей стороны: мелочность, педантизм, обидчивость. Если вы обращаетесь к людям, то доверяйте им. Не следует огорчаться из-за мелких неурядиц.

Дева

Для многих Дев немаловажное значение будет иметь то, как обстоят дела в их семье. Они будут стремиться к порядку в доме. У некоторых могут появиться новые члены семьи (зятья, невестки или внуки). Будьте внимательны к членам семьи и заботьтесь о своих близких, помогая им и морально, и материально.

Весы

Многие Весы сегодня сосредоточатся на повседневных делах, на «здесь и сейчас». Такая позиция располагает к равновесию, безошибочной деятельности. Радуйтесь любым проявлениям многогранной жизни и цените то, что имеете.

Скорпион

Многим Скорпионам тенденции этого дня позволят сделать собственную жизнь и жизнь своих близких мирной и надежной. Не замыкайтесь в себе, отгородившись от окружающей реальности. Ваши близкие нуждаются в вашем участии. Поделитесь с ближним своим счастьем.

Стрелец

Этот день символизирует общественную жизнь. Но скорее всего у представителей этого знака она не будет яркой. Будучи скромными людьми, Стрельцы не станут стремиться завязывать новые знакомства, сохраняя общение с несколькими близкими друзьями. Вам требуется время, чтобы привыкнуть к широкой аудитории и общественным обязанностям.

Козерог

Весьма вероятно возобновление любовных отношений. Возможно, поначалу это будет еще не любовь, а просто взаимный интерес и приятное общение. Но сама судьба все же соединит вас. Если вы погрязнете в быту и повседневности, то ваша жизнь может со временем стать однообразной. Если это произойдет, то вам трудно будет что-то исправить.

Водолей

Вероятно, что весь свой личный опыт Водолеи сосредоточат на повседневных, малозначимых делах. В лучшем случае многие научатся приспосабливаться к любым обстоятельствам, оставаясь самими собой. Соблюдайте во всем меру, даже в своем усердии и ответственности, иначе вы рискуете стать вечным надоедалой, неспособным заняться каким-либо творческим делом.

Рыбы

Многие Рыбы сегодня будут фаталистами, так как усилится ощущение, что их судьба определяется некими глубокими, но чуждыми им самим соображениями и придает их жизни характер совершенной неотвратимости тех или иных событий. Вы должны сегодня делать то, чего от вас ждут, но осознанно, по-своему направляя ход событий.

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