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  2. Гороскоп на 26 декабря

Гороскоп на 26 декабря


Овен

В этот день Вы можете получить интересное деловое предложение. Но не спешите радоваться. Сначала все хорошо обдумайте и взвесьте за и против. Больше времени и внимания уделяйте близким людям. Иначе могут возникнуть конфликты и обиды.

Телец

Если у Вас возникнут претензии к сотрудникам или руководству, не торопитесь говорить об этом вслух – сейчас Ваши слова не возымеют должного действия. В ближайший день постарайтесь поменьше бывать в местах большого скопления народа, так как Вы можете притягивать к себе негативные ситуации или сомнительного рода личностей.

Близнецы

Сегодня предстоит много работы. Сейчас идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Прояснятся дополнительные обстоятельства, и они могут оказаться неожиданными. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

Рак

За сегодняшний день Вы многое успеете сделать и добьетесь того, что раньше было не под силу, если не будете ставить чересчур сложных целей и выбирать многоступенчатые задачи. Для новых романтических увлечений время подходящее. Если есть желание изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, то шанс будет предоставлен. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

Лев

Любые вопросы пытайтесь решить мирным путем. Вы можете убедить в своей правоте любого, если хорошо подготовитесь к разговору и почувствуете, что за собеседник перед Вами находится. Новые знакомства на данном этапе доставят массу положительных эмоций.

Дева

Дела, которые не будут приносить удовлетворения, лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от Вашей собственной.

Весы

Сегодня Вы наделены достаточной силой, и главной задачей будет решить, куда ее направить. Возможно, накопились домашние дела, до которых долгое время не доходили руки. Настал благоприятный момент с ними разделаться. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Скорпион

В этот день может возникнуть желание что-нибудь изменить в жизни. Не стоит ограничивать себя в спонтанных проявлениях. Встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые перспективы и просто доставить удовольствие. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус.

Стрелец

Хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с Вами общими интересами. Сейчас Вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможности восстанавливать силы.

Козерог

Даже те идеи и мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, скоро обретут фундамент. Однако Вам следует быть более внимательными за рулем, и если внутренний голос противится дороге, то лучше остаться дома.

Водолей

Сейчас не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить много лишнего. Для новых знакомств данный день – неподходящий.

Рыбы

В ближайшее время Вы будете обладать большим запасом сил и энергии, поэтому, если у Вас накопились важные дела, то лучше приступайте к их реализации – все должно получиться. Также сейчас благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью.


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