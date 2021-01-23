Гороскоп на 25 января

Овен
Сегодня на работе не следует проявлять чрезмерной активности. Есть риск, что Вы получите дополнительную нагрузку без гарантий материальной компенсации. В отношениях с близкими людьми проявите мудрость и терпение, а главное – воздержитесь от критики.
Телец
В начале дня рекомендуется уменьшить физические нагрузки на работе и стараться избегать стрессовых ситуаций. В это время Ваша нервная система может быть крайне чувствительной и даже немного ослабленной. При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют много времени.
Близнецы
На работе все должно быть стабильно. Больше времени и внимания придется уделить близким людям, чтобы сохранить доброжелательную атмосферу в доме. Вечером постарайтесь найти занятие, которое даст отдых мозгу и будет способствовать восстановлению затраченных за этот день ресурсов.
Рак
На сегодняшний день можно планировать трудновыполнимые дела. Любые переговоры должны пройти на высоком уровне. К новым предложениям следует отнестись со всей серьезностью. Одно из них поможет в реализации Вашей цели. Смело обращайтесь за советом к друзьям или близким людям.
Лев
Любые начинания будут сопровождаться большим эмоциональным подъемом. Не откладывайте дела в долгий ящик. Можно вести переговоры, подписывать деловые бумаги. Избегайте конфликтных ситуаций и дел, связанных с риском.
Дева
Нужно запланировать ограниченное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров может вызывать у Вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите это время личной жизни.
Весы
Вы можете искусственно создавать на своем пути трудности, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого будете сталкиваться с обидами и упреками. В большей степени это относится к взаимоотношениям в коллективе. Следует воздержаться от любых искушений.
Скорпион
Этот день не готовит никаких неприятных сюрпризов. Сейчас хорошо вести переговоры. Как только выдастся свободная минутка, старайтесь чем-нибудь порадовать себя. Можно делать незапланированные покупки. Данное время располагает к гармоничным отношениям с любимым человеком.
Стрелец
В этот день может возрасти конкуренция и противоречия внутри коллектива. Сейчас Вам сложно будет реагировать на происходящее спокойно. Новости и происходящие события заставят организоваться и войти в режим быстрого реагирования. Проводите свободное время активно и избегайте одиночества. Если вы не занимались до этого спортом, то сейчас самое подходящее время.
Козерог
Отбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Возможно неожиданное обострение материальных проблем, возникновение разногласий с любимым человеком. Ваша забота может потребоваться близким людям. Постарайтесь пока не давать в долг крупные суммы.
Водолей
Не беспокойтесь о текущих делах, даже если они идут не совсем гладко. Не суетитесь и не паникуйте, даже если Вам покажется, что все складывается очень плохо. Материальные, профессиональные и домашние вопросы достаточно быстро смогут решиться, если Вы не будете поддаваться негативным эмоциям.
Рыбы
Этот день потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения или новое романтическое увлечение.
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