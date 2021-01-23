Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 25 января

Гороскоп на 25 января


Овен

Сегодня на работе не следует проявлять чрезмерной активности. Есть риск, что Вы получите дополнительную нагрузку без гарантий материальной компенсации. В отношениях с близкими людьми проявите мудрость и терпение, а главное – воздержитесь от критики.

Телец

В начале дня рекомендуется уменьшить физические нагрузки на работе и стараться избегать стрессовых ситуаций. В это время Ваша нервная система может быть крайне чувствительной и даже немного ослабленной. При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют много времени.

Близнецы

На работе все должно быть стабильно. Больше времени и внимания придется уделить близким людям, чтобы сохранить доброжелательную атмосферу в доме. Вечером постарайтесь найти занятие, которое даст отдых мозгу и будет способствовать восстановлению затраченных за этот день ресурсов.

Рак

На сегодняшний день можно планировать трудновыполнимые дела. Любые переговоры должны пройти на высоком уровне. К новым предложениям следует отнестись со всей серьезностью. Одно из них поможет в реализации Вашей цели. Смело обращайтесь за советом к друзьям или близким людям.

Лев

Любые начинания будут сопровождаться большим эмоциональным подъемом. Не откладывайте дела в долгий ящик. Можно вести переговоры, подписывать деловые бумаги. Избегайте конфликтных ситуаций и дел, связанных с риском.

Дева

Нужно запланировать ограниченное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров может вызывать у Вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите это время личной жизни.

Весы

Вы можете искусственно создавать на своем пути трудности, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого будете сталкиваться с обидами и упреками. В большей степени это относится к взаимоотношениям в коллективе. Следует воздержаться от любых искушений.

Скорпион

Этот день не готовит никаких неприятных сюрпризов. Сейчас хорошо вести переговоры. Как только выдастся свободная минутка, старайтесь чем-нибудь порадовать себя. Можно делать незапланированные покупки. Данное время располагает к гармоничным отношениям с любимым человеком.

Стрелец

В этот день может возрасти конкуренция и противоречия внутри коллектива. Сейчас Вам сложно будет реагировать на происходящее спокойно. Новости и происходящие события заставят организоваться и войти в режим быстрого реагирования. Проводите свободное время активно и избегайте одиночества. Если вы не занимались до этого спортом, то сейчас самое подходящее время.

Козерог

Отбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Возможно неожиданное обострение материальных проблем, возникновение разногласий с любимым человеком. Ваша забота может потребоваться близким людям. Постарайтесь пока не давать в долг крупные суммы.

Водолей

Не беспокойтесь о текущих делах, даже если они идут не совсем гладко. Не суетитесь и не паникуйте, даже если Вам покажется, что все складывается очень плохо. Материальные, профессиональные и домашние вопросы достаточно быстро смогут решиться, если Вы не будете поддаваться негативным эмоциям.

Рыбы

Этот день потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения или новое романтическое увлечение.

Подписаться


Гороскоп на январь для знака Зодиака Овен
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Телец
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Рак
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Лев
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Дева
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Весы
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Козерог
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Водолей
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Берлине на карантин закрыли клинику, в которую поступили пациенты с "британским" штаммом коронавируса
В Испании произошло землетрясение магнитудой 4,4
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
В ДТП с туристическим автобусом в США один человек погиб и 40 пострадали
В Кубке Англии «Манчестер Сити» одержал волевую победу над командой из четвертого дивизиона
США выделят $4 млрд трем странам Центральной Америки для сокращения миграционных потоков
Гороскоп на 25 января
«Аталанта» нанесла «Милану» второе поражение в Серии А
В Норвегии вводят строгий карантин из-за "британского" штамма коронавируса
Белоруска Марина Зуева заняла шестое место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зарвались в атаке
Волейбол. «Минчанка» одержала четвертую победу подряд в российской Суперлиге
Венгры и испанцы вышли в 1/4 финала гандбольного ЧМ в Египте
Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Западный Буг" в матче чемпионата Беларуси
При взрыве в Нигерии погибли 30 человек
«Лейпциг» проиграл «Майнцу» в матче чемпионата Германии по футболу
Белорусский фристайлист Максим Густик занял четвертое место на этапе Кубка мира в Москве
Более 600 человек задержаны за участие в несанкционированной акции в Москве
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла 6-е место на этапе КМ в Москве
«Йокерит» прервал трехматчевую победную серию ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге
Испанские гандболисты выиграли у команды Уругвая на чемпионате мира в Египте
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
В поисках символа
Определились обладатели первых комплектов наград на ЧЕ по шорт-треку в Гданьске
В Париже проходят протесты против сокращений и закона о безопасности
В Харькове арестовали руководителей сгоревшего дома престарелых
Смотрите гороскоп на февраль 2021 года для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков
Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Что в Минске с протестами? А ничего
Дети и взрослые из могилевской арт-студии «Забава» своими руками делают кукол для батлейки
Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси выиграли очередные матчи
Около 100 человек задержаны на акциях в Минске
Гомельский ВРЗ разгромил "Лиду" в чемпионате Беларуси по мини-футболу
мнение
Михаил КУЧКО
Без разрешения на возвращение
У скетчинга все больше поклонников по всему миру. Почему быстрые зарисовки на бумаге пользуются такой популярностью?
Умер американский тележурналист Ларри Кинг
Сказал все, что думает! Котенок обиделся на воду (Видео)
11-я больница Минска возвращается в штатный режим работы
Дома зимовки, замещающие семьи, дома совместного самостоятельного проживания: как зимуют одинокие старики на Гродненщине
Жюли Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Смиловичи растут и хорошеют и, вполне вероятно, по численности населения смогут через несколько лет обойти райцентр
В розыгрыше футбольного Кубка развития в Минске выступят четыре команды
Только за пятницу на Витебщине – полтора десятка «банковских» уголовных дел
Уникальное состязание артиллеристов в последние дни Великой Отечественной войны
мнение
Елена ЯСКО
Кто там лает на караван?..
"Витэн" одержал 12-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Главврач из Новолукомля Николай Пинчук — о том, почему важен настрой пациента с диагнозом COVID-19
"Пой! Танцуй! Люби! Живи!" - в Большом театре исполнят песни из бродвейских мюзиклов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ