Гороскоп на 25 сентября

Овен
Хорошее время для наведения порядка в рабочих делах. Пора расширять сферу деятельности, восстановить прежние связи, которые в скором будущем могут пригодиться. Ваши отношения с любимым человеком в ближайшее время перейдут на более высокий уровень.
Телец
Постарайтесь сегодня лишний раз не проявлять инициативу и не брать на себя ответственность за то, что не входит в Ваши обязанности. Чрезмерная активность сейчас только навредит: не Ваши ошибки могу стать причиной недовольства в Ваш адрес.
Близнецы
Сегодня Вам следует тщательнее подбирать слова в общении с коллегами и родными. Излишняя эмоциональность может привести к конфликтам и ссорам. Бестактность будет иметь отдаленные последствия, о которых Вы будете сожалеть.
Рак
Направьте все Ваши силы и энергию на достижения успеха. Главным залогом отличного результата будут Ваши дисциплинированность и ответственность. Это относится и к личным отношениям. Проявите больше заботы и уделите внимание близким и друзьям.
Лев
Сегодня Вам вряд ли удастся сконцентрироваться на рабочих вопросах. Все Ваши мысли будут заняты личными делами. Постарайтесь собраться и взять себя в руки. Старайтесь обходить острые углы в отношениях с людьми, не спорьте и никому ничего не обещайте.
Дева
На работе Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, есть риск попасть под горячую руку, даже без всяких на то причин. Конец дня проведите в приятной компании или посвятите время себе и любимому занятию.
Весы
Сегодня подходящее время для развития партнерских отношений, проведения переговоров, заключения договоров и сделок. Хорошо начинать новое дело, закладывать первый камень в строительство чего угодно. Не упускайте такой возможности.
Скорпион
Вы сможете спокойно собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. Не вступайте в споры и конфликты. Будьте внимательны и осторожны в общении с малознакомыми людьми – есть вероятность обмана. В общении с близкими людьми сегодня пойдите на уступки.
Стрелец
Никаких серьезный событий ни в работе, ни в личной жизни сегодня звезды Вам не обещают. Это и к лучшему, потому что за последнее время Вы слишком много потратили как физических, так и моральных сил. Проведите день спокойно, в будничных делах.
Козерог
Сегодня Вам будет сопутствовать удача в делах, которые требует принятия быстрых решений. Нужно активизировать связи с партнерами, вести переговоры, уделять больше внимания финансовой стороне вопросов. Положительные результаты принесут как деловое общение, так и личные встречи.
Водолей
Настало время исполнять свои мечты. Но для этого надо приложить некоторые усилия. Постарайтесь сосредоточиться на своих обязанностях. Вы можете с легкостью добиться намеченных целей. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами справиться достаточно сложно, не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам.
Рыбы
Сегодня займитесь делами, которые Вам по душе. Не стоит заставлять себя делать то, чего не хочется. Всему свое время. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости. Идет хорошее время для путешествий, развлечений и вообще для смены привычной обстановки.
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