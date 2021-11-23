Гороскоп на 25 ноября





Овен

Не исключено, что сегодня ваши любовные связи, романы и разрывы окажутся в центре внимания, будут обсуждаться окружающими. Но досужие сплетники не способны вам навредить. Что ж, как известно, на чужой роток не накинешь платок. Так что просто почаще вспоминайте мудрую мысль: раз обо мне говорят, значит, я жив.

Телец

Вы сегодня можете быть удачливы и абсолютно счастливы, но во второй половине дня ваше упрямство, возможно, станет причиной серьезной ошибки или недоразумения. Постарайтесь не оттолкнуть от себя тех, кто любит вас и помогает вам. Несмотря на везение, не следует играть в азартные игры. Именно здесь подстерегает вас испытание.

Близнецы

Эмоциональный подъем и душевная щедрость создадут теплую атмосферу в семейных отношениях. Очень хороший день для общения с партнером, новых знакомств, путешествий. Вечером возможно неприятное известие, связанное с действиями одного из домочадцев. Проявите самообладание.

Рак

Благоприятный день для общения, новых знакомств, путешествий или приема гостей. Вероятно, неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на выходные или на ближайшие дни.

Лев

Благоприятный день, особенно для мужчин. Они смогут достичь успеха у представительниц прекрасного пола, проявить в полной мере свой творческий и сексуальный потенциал, установить новые связи или переосмыслить старые привязанности. Для женщин вероятны домашние хлопоты или проблемы в отношениях с партнером. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего.

Дева

Этот день сулит знакомство с новыми партнерами или успех в карьере. Вы сможете в полной мере проявить свой творческий потенциал. Вероятно, ваш авторитет заметно укрепится.

Весы

Очень напряженный день, несущий как позитивные, так и негативные тенденции. Женщинам-Весам предстоит знакомство, которое может стать началом любовного романа, однако стремление доминировать и некоторая легкомысленность приведут к слезам и разочарованиям. Мужчин может подвести излишняя недоверчивость или упрямство.

Скорпион

Хороший день для начала путешествия, особенно морского. Вероятны хорошие результаты от деловых встреч, особенно связанных с оригинальными планами.

Стрелец

Вы почувствуете подъем творческой активности. Общение принесет много нового и интересного. Дела будут спориться, особенно если они связаны с творчеством. Хороший день для романтических свиданий.

Козерог

Вероятно получение не афишируемого дохода, наследства, страховой выплаты. Хороший день для приобретения недвижимости, автомобиля. Если вы болеете, то сегодня может наступить выздоровление. При поддержке старших товарищей возможно продвижение по службе.

Водолей

Удачный день перехода на новый виток развития. Заручившись поддержкой и пониманием близких людей, вы сможете справиться со многими проблемами. Совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье. Могут усилиться личное обаяние, сексуальная энергия, уверенность в собственных силах и возможностях.

Рыбы

Лучше экономить деньги. Вечером неплохо совершить пешую прогулку. Романтические встречи благоприятны, принесут массу удовольствия, ваши отношения с домашними наладятся.

Гороскоп на ноябрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака