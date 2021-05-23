Гороскоп на 25 мая





Овен



Возможны неудачи в профессиональной деятельности. Вполне вероятно, что упадок жизненных сил заставит Вас заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Не доверяйтесь импульсивным побуждениям. Проверьте свои идеи логикой, посоветуйтесь с друзьями и родственниками.

Телец

Напряженный день. Будьте предельно внимательны и осторожны в общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт. Умение прощать обиды и эмоциональная гибкость сохранят энергию для новых свершений.

Близнецы

Гороскоп на сегодня советует остерегаться нового знакомства, которое сыграет в Вашей жизни отрицательную роль. Неожиданный спор может накалить обстановку или разрешиться не в Вашу пользу.

Рак

Звезды гарантируют признание и успех в любом деле только тем Ракам, чьи решения или поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте.

Лев

Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок и сделок. Негативные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на Ваше представление о будущем.

Дева

Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу. Откровенный, доверительный разговор поможет снять напряжение.

Весы

Тяжелый и опасный день для Весов. Не исключены неприятные новости, которые смогут основательно испортить Вам настроение или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей.

Скорпион

У Скорпионов сегодня возможны конфликты с начальством из-за Вашего несогласия со своим служебным положением или нежелания признать существующую иерархию. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния.

Стрелец

День может быть тяжелым. Не исключено, что сегодня у Вас появится склонность к депрессии. Проведите время наедине со своими мыслями, разберитесь в чувствах. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам, воздержание.

Козерог

Чтобы удержать удачу определите границы своих достижений и не отвлекайтесь на мелочи. Не исключено, что неожиданный экстравагантный поступок поможет Вам достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Благоприятны покупки, кроме драгоценностей и изделий из камня.

Водолей

Вероятно, ветреность и потакание собственным страстям приведет женщин-Водолеев к ссоре с партнером. Мужчинам-Водолеям следует доверительнее относиться к своей спутнице – скорее всего кризис в Ваших отношениях наступает из-за Вашей внешней сдержанности и стеснительности в проявлении чувств.

Рыбы

Новые люди, вошедшие в Вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Следите за приметами – сегодня Ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

Гороскоп на май 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.