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Гороскоп на 25 июня


Овен

Этот день несет иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Избегайте темноты и поменьше смотритесь в зеркало. Займитесь спортом, делами друзей, домом. Велика опасность травмы, агрессии или грубости. Любой конфликт закончится не в Вашу пользу.

Телец

День несет неожиданные повороты, поэтому сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Опасайтесь сплетен и клеветы. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Близнецы

Жизненный потенциал находится на низком уровне, что может стать причиной проблем в семейных отношениях, ссоры с партнерами или размолвки с друзьями. Излишняя мнительность или, наоборот, доверчивость может привести к недоразумениям в личной жизни.

Рак

Вероятно, сегодня у женщин-Раков появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни не исключены ревность или необоснованные обиды. Сон будет вещий и скоро исполнится. 

Лев

Гороскоп на сегодня предупреждает о напряженном, противоречивом дне для Львов. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Женщинам-Львам предстоит интересная встреча.

Дева

Неблагоприятный день для Дев-коммерсантов. Сегодня они могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.

Весы

Удачный день для преодоления козней противников, улучшения материального благосостояния, поездок или дел, связанных с новыми контактами, особенно с иностранцами. Удачны встречи с общественными и политическими деятелями. Те, кто стремится заняться политикой, смогут наконец осуществить свое желание.

Скорпион

Напряженный, противоречивый день. Вероятны нежеланная встреча или неприятное известие. Звезды предупреждают мужчин-Скорпионов о возможности финансовых потерь. Женщины-Скорпионы должны приготовиться к тому, что их новое увлечение не окажется длительным – вероятны разочарование или обида.

Стрелец

Возможны проблемы с дальним окружением: соседями, дальними родственниками. Все благополучно разрешится, потому что Вам нет равных в словесных единоборствах. Вечером Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира.

Козерог

Тяжелый, опасный день для Козерогов. Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на Ваше представление о собственном характере или о достоинствах партнеров. Рекомендуется разорвать все ненужные связи.

Водолей

День накопления, внутренней свободы. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками – не исключены происки недругов.

Рыбы

Сегодня у Рыб вероятны ошибки и просчеты в сфере профессиональной деятельности из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Звезды предупреждают, что Вы должны уделить внимание собственному здоровью или здоровью близких людей. Неблагоприятное расположение планет определяет резкие перемены настроения, эмоциональные срывы или болезнь.

Гороскоп на июнь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.

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