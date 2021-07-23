Гороскоп на 25 июля





Овен

Сегодня уделите внимание своей внешности. В этот день по возможности раздайте долги, и не только материальные. Постарайтесь избавиться от всего, что вас тянет назад. Хорошее время для похода к массажисту. В личном плане – период нестабильности и хандры.

Телец

Сегодня возможны новые знакомства, которые расширят ваш кругозор. День принесет приятные хлопоты. Хороший день для романтического ужина при свечах.

Близнецы

У Близнецов сегодня личные отношения будут складываться не лучшим образом. Не стоит заводить новых знакомств, вступать в случайные связи, это может привести к серьезным проблемам.

Рак

Сегодня Ракам лучше не предпринимать решительных действий, а довериться своей интуиции и судьбе. И запомните, чем оптимистичнее вы будете смотреть на мир, тем быстрее наступит полоса везения.

Лев

Знакомства сегодня будут весьма приятными и полезными. Вы можете встретить людей, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Есть опасность переутомления, в результате чего могут обостриться хронические заболевания органов пищеварения. Для лечения болезней применяйте и нетрадиционные методы, и новые достижения медицинской науки.

Дева

Сегодня не обращайте внимания на мелкие обиды, умейте прощать, не суетитесь, не проявляйте гордыню. День принесет и приятные хлопоты. Вечер проведите в приятной компании.

Весы

Сегодня благоприятно обращаться за помощью не только для себя, но и для других. Будьте осторожны с огнем, возможны ожоги. Старайтесь меньше общаться, энергетика этих суток слаба.

Скорпион

Все негативные ситуации, которые могут возникнуть сегодня, рассматривайте в виде уроков. Делайте выводы. В этот день нужно обратить внимание на питание и общее состояние организма.

Стрелец

Сегодня возможно романтическое знакомство. Можно также посетить сауну, бассейн, заняться дыхательной гимнастикой. Это поможет укрепить организм на целый месяц вперед.

Козерог

Для Козерогов негативный день. Возможны перепады настроения, неприятные знакомства. Постарайтесь раздать долги, завершить дела, к которым вам не хотелось бы возвращаться.

Водолей

Самочувствие в этот период оставляет желать лучшего. Опасайтесь травм. Возможна простуда или проявление усталости. Все это будет отрицательно сказываться на жизненном тонусе.

Рыбы

Сегодня нельзя вести малоподвижный образ жизни. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня хорошо провести время на свежем воздухе в кругу близких. Не берите на себя обязательств, которые вы не в состоянии выполнить.

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