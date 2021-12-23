Гороскоп на 25 декабря





Овен

Многих представителей знака Овен будет отличать надежность. Им можно будет полностью доверять, потому что, начав какое-нибудь дело, они доведут его до конца и способны получить немалую прибыль. Звезды советуют Овнам вкладывать деньги в новые отрасли электронной промышленности.

Телец

Многие представители знака Тельцов будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах. Успех положительно скажется на вашем самочувствии.

Близнецы

Сегодня многим Близнецам придется работать в экстремальных условиях, но ваш «подвиг» вознаградится. Вы получите материальную компенсацию, равнозначную затраченным усилиям. Вы добьетесь профессиональных достижений, если научитесь действовать в быстро меняющейся ситуации, проявите креативность.

Рак

Может случиться так, что Раки сосредоточатся на проблемах, связанных с социальными обязательствами людей, с правовой деятельностью, защитой права на труд. И это будет способствовать их карьерному росту. Будьте активными, и вы сможете облегчить продвижение по социальной лестнице себе и своим близким, но не вмешивайтесь в дела, находящиеся вне вашей компетенции.

Лев

Вы сегодня будете заинтересованы в первую очередь в практическом вознаграждении за свои усилия. Вы надеетесь, что полученная прибыль поможет вам выпутаться из затруднительных ситуаций. Научитесь обращать все обстоятельства себе на пользу, иначе вы будете действовать себе же во вред из-за инертности или жадности.

Дева

День повышенной активности. Вероятно, вам сегодня придется научиться управлять событиями, улавливая глубинные импульсы тенденций дня, которые обусловливают активное поведение других людей и быстрый результат работы. Не стоит конфликтовать со всеми по причине неспособности к быстрым и последовательным действиям.

Весы

Звезды окажут огромную помощь всем, кто пытается претворить в жизнь свои проекты или мечты. Это касается не только карьерных дел, но и личных. Особый успех ждет тех, кто работает в сфере связи. Смело проявляйте инициативу, настойчивость и упорство, обращайтесь за поддержкой к вышестоящим людям.

Скорпион

Положение планет обещает бизнесменам прекрасный период для заключения контрактов с иностранными компаньонами. Ваша деятельность окажется напряженной, но творческой, а это доставит вам удовольствие. Вам потребуется консультация опытных товарищей или покровителей для уяснения правомерности и законности.

Стрелец

Сегодня вероятна вялость, плохое самочувствие. Стрельцы могут услышать жалобы близких на нехватку денег, всеобщие недостатки и неприятности. Приход гостей и родителей крайне нежелателен. Проведите этот день в уединении.

Козерог

Козероги умеют обращаться с капиталом и знают счет деньгам. Поэтому денежные проблемы могут разрешиться вполне удачно. Появится источник постоянного притока финансовых средств. Благоприятны для инвестиций все те сферы жизни, которые связаны с недвижимостью.

Водолей

Водолеи могут преуспевать в любой отрасли, они способны освоить какую-либо из них основательно, создать себе устойчивую финансовую базу. Нельзя стоять на месте. Целеустремленно и настойчиво открывайте новые грани своего таланта, основываясь на своем опыте, знаниях и бизнес-плане.

Рыбы

Хотя любовь и важна для представителей этого знака Зодиака, но в интимных отношениях им будет нелегко. К сожалению, многие обнаружат, что не способны ценить то, что имеют. Чтобы обрести счастье и любовь, вы должны быть менее прагматичными. Не сомневайтесь в том, что вас любят, и наслаждайтесь жизнью.

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