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Гороскоп на 25 декабря


Овен

Сегодня потрудиться придется гораздо больше, чем вы рассчитываете. Да и отдача будет не слишком высокой. Если возникнет необходимость, то возьмите себе в помощники людей, которым доверяете. Вполне вероятно, что Вам самим будет сложно справиться с грузом навалившихся проблем.

Телец

Практически все, что наметите совершить в этот день, Вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом. Но даже это не будет являться для Вас значительной помехой.

Близнецы

Сейчас Вам сложно будет найти общий язык с людьми, с которыми просто необходимо договориться. В большей степени это касается любовных отношений. Возможно, придется найти старую записную книжку и поднять связи, которые принесут новые перспективы.

Рак

Постарайтесь в ближайшее время не нагружать свой организм чрезмерными физическими или эмоциональными нагрузками, хотя силы в себе вы будете ощущать немалые. Избегайте конфликтов и выяснения отношений. Побольше отдыхайте и не забывайте баловать себя и своих любимых.

Лев

В этот день Ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя. Готовьтесь быстро реагировать, принимать решения по ходу дела и менять свои планы в соответствии с возникающей необходимостью.

Дева

Никаких грандиозных событий и происшествий не будет. В профессиональном отношении значимым данный день назвать сложно. К новым возможностям заработка отнеситесь настороженно. Выяснять отношения с теми, кто Вам дорог, не следует. День может стать многообещающим для всего, что связано с личными отношениями.

Весы

Данный день подарит Вам разнообразные возможности. Появится шанс выйти на нужные контакты, о чем-то договориться или начать совместный проект. Нужно пересмотреть свои установки в отношении здоровья, внести изменения в распорядок дня и при необходимости увеличить физические нагрузки.

Скорпион

Сейчас неподходящее время для того, чтобы перекраивать мир и принимать поспешные решения. У кого-то, чьим мнением и расположением Вы дорожите, появились относительно Вас интересные планы. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя бытовыми делами и проблемами.

Стрелец

На данном этапе Вы четко представляете свою цель и пути ее достижения. Сил и упорства хватит, чтоб продвинуться к ней. В работе будьте терпеливы и внимательны. Возможно, сейчас кто-то будет нуждаться в Вашей помощи или поддержке. И если есть такая возможность, то не откажите в просьбе. Позаботьтесь о своем здоровье.

Козерог

В ближайший день Вам лучше всего занять выжидательную позицию, так как что бы Вы сейчас ни пытались предпринять, все будет получаться с совершенно противоположным результатом. В отношениях с любимым человеком особых перемен не ожидается. Постарайтесь уходить от споров и выяснения отношений.

Водолей

День благоприятный для расширения круга деловых знакомств. Может представиться возможность попробовать себя в новой роли, и Вы удачно справитесь с поставленной задачей. Но не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать или поучить. Если хотите добиться своего, то лучше прибегнуть к хитрости.

Рыбы

В данный период вас подстерегают препятствия, затрагивающие практически все сферы деятельности. Многие дела будут срываться по независящим от Вас причинам. Но тупиковых ситуаций возникнуть не должно, если на первое место Вы поставите логику и терпение, а не станете поддаваться негативным эмоциям.


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