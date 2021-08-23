Гороскоп на 25 августа





Овен



Сегодня всякое общение может привести к отрицательным результатам. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Ссора может разрастись до полного разрыва отношений. В сфере профессиональной деятельности руководствуйтесь здравым смыслом и практическим опытом. Будьте внимательны при общении с малознакомыми людьми или при совершении покупок – вас могут попытаться обмануть.

Телец

Благоприятный день для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения, для карьеры и учебы. Не исключено, что именно сегодня вы сможете подняться по служебной лестнице или заслужить одобрение начальства. Общение с партнерами или новое знакомство может создать фундамент для улучшения материального положения.

Близнецы

Первая половина дня неблагоприятна, но если вы сможете победить в себе гордыню, то сумеете укрепить отношения в семье и реализовать задуманное. Близкие люди стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно, что любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно. Во второй половине дня возможны творческие контакты и новые идеи.

Рак

Этот день благоприятен для изменения формы деятельности, творчества и начала новых дел. Творческие и деловые контакты в скором будущем принесут много пользы. С близкими людьми и коллегами вы почувствуете взаимопонимание. Ваше эмоциональное состояние значительно улучшится благодаря романтическому вечеру, проведенному с любимым человеком.

Лев

В первую половину дня вас ожидает успех, вот только не беритесь за то, что, как вам кажется, вы не сможете сделать. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Во второй половине дня излишняя активность может привести к проблемам и даже болезням. Вероятно, завистник попробует подставить вам подножку. Проявите врожденное благородство и не поддавайтесь искушению отомстить – и вы еще больше выиграете от этого в глазах окружающих.

Дева

Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Вам необходимо справиться с эмоциями и переосмыслить свои поступки. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Весы

Если окажетесь в неожиданной ситуации, постарайтесь не нервничать. Возможно, вам захочется отложить дела. Не делайте этого. Лучше не накапливать проблем, а доводить начатое дело до конца. Не вступайте в семейные конфликты, избегайте ссор. Уделите повышенное внимание здоровью детей.

Скорпион

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Ваш круг общения пополнится людьми, которых вы считали для себя давно потерянными. Но будьте осторожны, так как они вас могут подвести. Ненадежных людей не следует приближать к себе, даже если вас связывала многолетняя дружба.

Стрелец

Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Отложите крупные покупки – скорее всего, они будут неудачными. Выгоду можно получить только от реализации старых дел. Прислушайтесь к советам друзей или близкого человека.

Козерог

Сегодня придется решать множество вопросов одновременно. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Вам предстоит принятие очень важных решений. Возможно, получите выгоду от задуманного. Но помните, что новые горизонты открываются не так уж легко.

Водолей

Тонкая дипломатия должна стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много. Ваша энергия положительно отразится на окончательных результатах работы. Во второй половине дня возможен конфликт с близкими родственниками. Вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений.

Рыбы

Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Неплохо было бы проанализировать свои возможности и склонности. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка сыграют в вашей жизни большую роль, но положительную или отрицательную – это вопрос. Возможно, появятся новые идеи, которые повлияют на ваше мироощущение.

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