Гороскоп на 25 августа

Предлагаем вашему вниманию астропрогноз на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.
Фото: pixabay.com
КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Напряженный, противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость. В личной жизни вероятны конфликтные ситуации или неудовлетворенность существующими отношениями. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы и подарки судьбы. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День символизирует активизацию жизненных сил и подъем творческой активности. Усилится романтическое восприятие действительности. Рыбы, принадлежащие миру искусства и литературы, получат возможность создать что-то необыкновенное. Признание и успех придадут уверенность в завтрашнем дне и помогут справиться даже с некоторыми болезнями, улучшив состояние нервной системы и психики.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Напряженный, противоречивый день. Успех любого начинания может оказаться сомнительным. Мужчинам-Овнам следует ожидать появления на пути трудностей или недоброжелательного отношения. Звезды не рекомендуют действовать напролом, особенно если новые замыслы не обещают принести быстрого результата. Женщинам-Овнам звезды советуют не планировать встреч с друзьями и не ввязываться в ненужные споры.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Напряженный день, когда удача может отвернуться от вас в любой момент. Следует быть осторожным, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. День благоприятный для зачатия, гармоничных семейных отношений. Крупные покупки могут быть удачными.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Неблагоприятный для общения день. Сегодня возможны проблемы в семейных отношениях, ссоры с партнерами или размолвка с друзьями. Ваше нечуткое отношение и открытая грубость будут раздражать окружающих и приведут к скандалам. Постарайтесь воздержаться от этого. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье и здоровье близких людей.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Не исключено появление на вашем пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вероятно, на помощь явится верный друг или партнер, который поможет найти выход из трудного положения. Возможна деловая поездка, однако результатами ее вы не будете удовлетворены.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Напряженный, противоречивый день. Новые знакомства или влиятельные люди наверняка сыграют в вашей жизни значительную роль, и только от вас зависит — положительную или отрицательную. Звезды не рекомендуют действовать напролом или, наоборот, пытаться вникнуть во все детали предстоящих действий. Мелочность и нерешительность опасны так же, как отвага и граничащая с безрассудством решительность. Возможно, этот день позволит вам осуществить самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Напряженный, противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость, а успех любого начинания может оказаться сомнительным. Не исключено, что придется нести финансовые потери. В семейной жизни возможны осложнения взаимоотношений из-за легкомысленных действий одного из домочадцев. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Девиз дня — великодушие, общение и душевное равновесие. Благоприятный день для Весов творческих профессий. Бизнесмены сегодня могут столкнуться с проблемами, не исключены финансовые потери или появление на пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Во второй половине дня возможны приятные романтические встречи и гармоничные отношения с близким человеком, членами семьи.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
Опасный день, отмечен активизацией темных сил. Действия окружающих вас людей будут носить непредсказуемый, импульсивный характер. События внешней жизни потребуют от вас бесстрашия, настойчивости. Вы будете готовы отстаивать свою правоту любыми средствами, невзирая на последствия, что может осложнить и без того тяжелую ситуацию. Не стоит расширять сферу деятельности, принимать важные решения; не все будет получаться. Вам нужны отдых и внимательное отношение к своему здоровью.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Напряженный, противоречивый день. Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Женщинам-Стрельцам предстоит интересная встреча.
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