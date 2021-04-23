Гороскоп на 25 апреля





Овен



Вероятно, Вам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями. Потакание своим слабостям может создать препятствия. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений, общения с незнакомыми людьми.

Телец

День отмечен гармонией в семейных отношениях. Супруги почувствуют очередной виток обновления чувств. Вероятны совместные поездки, путешествия. Влюбленные представители данного знака могут строить радужные планы на будущее, которые окажутся вполне осуществимы.

Близнецы

Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не занимайтесь самобичеванием, так как от этого ничего не изменится. Постарайтесь не уходить в себя, а сконцентрируйтесь на проблемах окружающих Вас людей. Может быть, Вы увидите несоизмеримость Ваших и их проблем.

Рак

Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Вероятны крупные изменения в быту: ремонт, покупка мебели или осложнение отношений с соседями. Одиноких Раков ждут интересные встречи с единомышленниками.

Лев

Вполне возможны серьезные изменения в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что Вы станете жертвой сплетен. Постарайтесь принять все меры, чтобы избежать этих неприятностей.

Дева

Вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Возможно, что все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Это может привести к нервным срывам и потере интереса к семейным ценностям.

Весы

Сегодня Вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастет личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении со старшими родственниками. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс – и все станет на свои места.

Скорпион

Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на Вас, поэтому следите за приметами. Рекомендуются действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома.

Стрелец

Гороскоп на сегодня рекомендует снизить активность, чаще бывать на свежем воздухе. Во второй половине дня Ваша интуиция заметно усилится, Вы сможете хорошо чувствовать настроения своего окружения. Это поможет Вам правильно ориентироваться в самых сложных ситуациях и ясно видеть свое будущее.

Козерог

День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия.

Водолей

День отмечен усилением негативного внешнего влияния. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем: нервный срыв или легкая травма. Возможны легкое недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня, многолюдных мест.

Рыбы

Сегодня рекомендуется проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте свое красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов. У женщин-Рыб возможно новое романтическое увлечение.

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