Гороскоп на 24 января





Овен

В этот день следует сбавить обороты: не все Ваши действия будут успешными. Сейчас нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные цели: например, сделайте генеральную уборку в доме или отправляйтесь по магазинам.

Телец

Сегодняшний день отлично подходит для того, чтобы начать менять в своей жизни все, что на данный момент Вас не устраивает. Не отказывайтесь от планов, которые на первый взгляд кажутся авантюрными. Даже если вначале обстоятельства будут складываться не в Вашу пользу, Вам удастся реализовать свои замыслы.

Близнецы

День подходит для наведения порядка во всех делах. Нужно проанализировать допущенные ранее промахи. В личной жизни возможны сложности. Может возникнуть недопонимание в отношениях с родственниками по причине давних обид.

Рак

День подходит для работы с информацией. Старайтесь находиться в более тесном контакте с членами семьи, родственниками, родителями – они уберегут Вас от опрометчивых шагов. Избегайте одиночества, разнообразьте свой досуг, наполните жизнь яркими красками.

Лев

Данный день может быть связан с какими-то неожиданностями, внезапными происшествиями, из-за которых Вам придется ломать свои планы и заниматься совсем не теми вопросами, которыми хотели. Сейчас идет удачное время для изменения своего имиджа: перекраски волос, смены прически и стиля одежды.

Дева

Сейчас Вам необходимо демонстрировать свою решительность. День полон соблазнов и заманчивых возможностей. Если хотите принять верное решение, ориентироваться нужно не на собственные желания, а на интересы членов семьи и близкого окружения.

Весы

День может сложиться не совсем удачно, поскольку будут отсутствовать чувство стабильности и уверенность в собственных силах. Радуйте себя приятными мелочами, купите то, о чем давно мечтали. Для хорошего самочувствия имеет смысл начать курс оздоровительных процедур, сходить в спортзал или бассейн.

Скорпион

Преграды могут появляться там, где Вы их совсем не ждете. Отложите выяснение отношений и поиски виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и не пренебрегать полноценным сном.

Стрелец

На сегодня можно смело запланировать дела любой сложности, для Вас они не составят проблем. Щедро одаривайте окружающих знаками симпатии - что-то приятное обязательно придет взамен. Вечер используйте для комфортного отдыха, заботы о внешности, личных увлечений.

Козерог

За новые дела пока браться не стоит. Любые поступки, слова и даже мысли должны проходить тщательный контроль. Стоит изменить график нагрузок, а также откорректировать рацион питания. Это поможет быть более работоспособными и энергичными.

Водолей

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Придется затратить большое количество сил. Для новых знакомств данный период не слишком удачный. Даже любимый человек может вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в руках.

Рыбы

Посвятите себя дому и семье. Если Вы еще не встретили спутника жизни, то высока вероятность, что именно сейчас это произойдет. Только нужно внимательнее присмотреться к окружающим людям и не относиться к ним слишком критично. Так сказать, слегка понизить планку.