Гороскоп на 24 сентября





Овен



Смелее приступайте к приобретению необходимых товаров и услуг, не экономьте на красоте. Но траты должны быть целесообразными. Приобретения принесут ощутимую пользу. Вам поможет в правильном выборе ваша интуиция.

Телец

Очень благоприятный день для любых начинаний. Может свершиться то, о чем вы так долго мечтали. День прекрасно подходит для общения с противоположным полом.

Близнецы

Удачное время для самореализации, для деловых знакомств. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения.

Рак

Вкладывайте свое время, деньги, интеллект в собственную красоту и здоровье. Это себя оправдает. Неплохо посетить специалистов в тех областях медицины, где у вас возникали проблемы.

Лев

Не позволяйте себе излишеств. День хорош для карьеры, обращения в инстанции, работы с документами, для завершения старых дел. Не увлекайтесь деликатесами и не тратьте деньги попусту. Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный лад, особенно будьте вежливы с особами противоположного пола.

Дева

Чудесный день для начала партнерских отношений, как в делах, так и в личной жизни. Есть шансы стабилизировать свое финансовое положение, воспользуйтесь случаем. Возможно, вам придется обратиться за помощью к авторитетному человеку.

Весы

Отличный день для бракосочетания, для создания партнерского союза. Великолепный день для развития бизнеса, приобретения недвижимости, торговли. Могут появиться новые источники заработка, включите фантазию.

Скорпион

В общении с противоположным полом не будьте слишком закомплексованы и сдержанны, ведь от вас ждут более решительных действий. Уверенность в себе, такт и уважение к партнеру — залог вашего успеха.

Стрелец

Благоприятный период для любви, выступлений, посещения театра или кино. Самое время очаровать кого-нибудь из противоположного пола, новые знакомства обещают быть долгими и приятными.

Козерог

Сегодня вам свойственен напор, вы слишком активны и можете переусердствовать. Будьте рассудительны, постарайтесь ограничить свои задачи на этот день, чтобы сделать их хорошо и не распыляться.

Водолей

Старайтесь быть терпимее к тем, кто имеет другие взгляды и вкусы. Вы можете потерять благосклонность начальства и расположение коллег. Не проявляйте грубости, это может привести к проблемам с противоположным полом и даже к расставанию.

Рыбы

В целом удачный день, но будут периоды, когда вам придется туго. Попытайтесь держать себя в руках, даже если будете раздражены и возмущены. Гасите дурные эмоции и не ввязывайтесь в ненужные споры и конфликты. Этим вы сохраните свое здоровье и хорошие отношения с окружающими. Будьте осторожны в знакомствах и при общении с незнакомыми людьми.

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