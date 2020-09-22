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Гороскоп на 24 сентября



Овен

Сегодня воздержитесь от важных шагов на профессиональном поприще. Откажитесь от новых, даже на первый взгляд перспективных, деловых предложений. Не уверенность в себе будет сдерживающим фактором в ближайшее время. Этот период надо переждать, вскоре он закончится.

Телец

Можно принимать судьбоносные решения, касающиеся профессиональных вопросов. Коллеги готовы поддержать Вас, благодаря их помощи вы откроете для себя новые перспективы и добьетесь блестящих результатов. В личных отношениях будет наблюдаться некоторый спад. Ваше не объективное по отношению к близкому человеку приведет к разногласиям.

Близнецы

Сегодня лучше отложить все важные дела. Сейчас Вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентным или попросту заблуждаться. Поддержка друзей и близких поможет почувствовать себя более уверенно. Если ошибок избежать не получится, не стоит расстраивается, впереди будет возможность все исправить. 

Рак

Не стоит полагаться на интуицию при принятии серьезных решений и проведении важных переговоров. Прислушивайтесь к голосу разума. Это поможет избежать конфликтных ситуаций в будущем. Встречи с друзьями и знакомыми принесут неожиданные результаты. На любовном фронте могут ожидать приятные сюрпризы.

Лев

Сегодняшний день располагает к началу новых дел, обсуждению перспектив и ведению переговоров. Сохраняйте трезвость ума, не давайте пустых обещаний. В отношениях с близкими людьми проявите сдержанность. Любой мелкий конфликт может перерасти в серьезную ссору, вплоть до разрыва отношений. 

Дева

День будет заряжен мощной энергией. Ваша главная задача не сегодня – направить эту энергию в правильном направлении. Все, что Вы делаете в этот день, делайте осознанно и обдуманно. Не позволяйте эмоциям одерживать верх над разумом.

Весы

День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны даже ленивых и нерасторопных людей вдохновить на подвиги. Не позволяйте посторонним вмешиваться в свою жизнь. Советы со стороны сегодня не принесут Вам пользы.

Скорпион

Звезды сулят Вам сегодня успех в финансовых вопросах. Это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций. Вложения и приобретения обязательно приведет к получению дохода. Не упускайте такой возможности.

Стрелец

Сегодня Вы легко справитесь со всеми задуманными делами. Споров по возможности избегайте. Слишком эмоциональное общение с коллегами только навредит. В этот период полезна физическая активность, особенно пешие прогулки. Возможны новые романтические увлечения. Не исключено, что удастся возобновить старые нужные связи.

Козерог

В данный период вы способны добиться хороших результатов в работе. Однако справляться с поставленными задачами лучше самостоятельно. Прежде чем принять чью-то помощь, хорошо подумайте. Рука помощи не всегда бывает кстати. Ваших сил и знаний волне будет достаточно. Не исключено, что Ваши успехи не дадут спокойно спать тайным завистникам. 

Водолей

Проявите осторожность и сдержанность. Сейчас не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск. Не впутывайтесь в участие в реализации чужих планов. Не делайте того, к чему не лежит душа, сосредоточьтесь. Уделите больше времени своему здоровью и питанию. Больше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе.  

Рыбы

Возникшие трудности в личной жизни могут отрицательно сказаться и на работе. Избегайте споров с коллегами и руководством. Не бойтесь попросить совета у коллег, и не отказывайтесь от помощи. Запланируйте отдых или поездку, связанные с отдыхом и расширением кругозора.


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